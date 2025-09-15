Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУТТИ: «Жаль, что нам не удалось реализовать свои моменты»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 13:25 |
Нападающий «Руха» прокомментировал поражение от «Эпицентра»

ФК Рух. Тутти

Нападающий львовского «Руха» Тутти прокомментировал поражение от каменец-подольского «Эпицентра» (0:1) в матче 5-го тура УПЛ:

«Обидно, ведь «Рух» контролировал игру, однако пенальти, который заработал и забил «Эпицентр», перевернул все с ног на голову. Жаль, что нам не удалось реализовать свои моменты и мы потерпели поражение. Надо сделать правильные выводы, работать еще вдохновленнее и двигаться дальше.

Моя адаптация проходит очень хорошо. В клубе работают и играют замечательные люди, которые помогают мне освоиться в Украине, привыкнуть к тренировочному процессу. Благодарен тренерам за то, что доверились мне. Теперь я должен много работать, чтобы закрепиться на этом высоком уровне и прогрессировать.

Я давно ждал, чтобы получить этот шанс. Поэтому я благодарю Бога и свою семью за то, что получил такую возможность и сейчас могу проявить себя. Хочется помогать команде добиваться положительных результатов, забивать голы и постоянно улучшать свою игру. Когда я выхожу на поле, то всегда играю на максимуме своих возможностей».

