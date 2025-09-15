Впервые в XXI в. два игрока Барселоны оформили дубль после выхода на замену

«Барселона» впервые в XXI веке выпустила на поле двух игроков со скамейки запасных, которые оформили дубль в течение матча Ла Лиги. Этими футболистами стали Роберт Левандовски и Рафинья.

14 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Испании между командами «Барселона» и «Валенсия». Встреча завершилась сокрушительным разгромом хозяев со счетом 6:0.

Два гола также забил испанский хавбек Фермин Лопес, однако он вышел на поединок в стартовом составе.

Сейчас «каталонцы» (10 очков) оказались на втором месте в турнирной таблице чемпионата, тогда как «Валенсия» (4 очка) опустилась на 15-ю позицию.