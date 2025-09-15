Впервые в XXI в. два игрока Барселоны оформили дубль после выхода на замену
По два гола забили Левандовски, Рафинья и Фермин Лопес, однако последний вышел в стартовом составе
«Барселона» впервые в XXI веке выпустила на поле двух игроков со скамейки запасных, которые оформили дубль в течение матча Ла Лиги. Этими футболистами стали Роберт Левандовски и Рафинья.
14 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Испании между командами «Барселона» и «Валенсия». Встреча завершилась сокрушительным разгромом хозяев со счетом 6:0.
Два гола также забил испанский хавбек Фермин Лопес, однако он вышел на поединок в стартовом составе.
Сейчас «каталонцы» (10 очков) оказались на втором месте в турнирной таблице чемпионата, тогда как «Валенсия» (4 очка) опустилась на 15-ю позицию.
1 - Two Barcelona players (Raphinha and Robert Lewandowski) have scored a brace coming off the bench in a @LaLigaEN match for the first time in the 21st century.— OptaJose (@OptaJose) September 14, 2025
Reactive. pic.twitter.com/ODN1NjsG06
