ФОТО. Порнозвезда-рекордсменка побывала на матче Премьер-лиги
Порнозвезда Бонни Блу приехала к шотландцам с особенным предложением...
Болельщики «Рейнджерс» были ошеломлены, когда на стадионе «Айброкс» появилась порнозвезда Бонни Блу (настоящее имя — Тиа Биллингер).
Ее визит совпал с домашним поражением от «Хартс» (0:2).
26-летняя Бонни известна скандальным рекордом – секс с 1000 мужчинами за 12 часов.
Сейчас она запустила тур Freshers Bang Bus, где планирует встречаться с первокурсниками по всему Соединенному Королевству.
Тем временем «Рейнджерс» переживают кризис – после 5 туров в Шотландская Премьер-лига у клуба нет побед и всего 4 очка (10-е место).
Adult pornstar Bonnie Blue spotted at Ibrox 👀 pic.twitter.com/YY7IUM77vJ— Rangers FC & Linfield FC (@bluesbrothers86) September 13, 2025
🎥 Adult star Bonnie Blue explains why she went to Rangers v Hearts match pic.twitter.com/EuRcAYtjUg— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) September 13, 2025
