15 сентября 2025, 00:25 |
ФОТО. Порнозвезда-рекордсменка побывала на матче Премьер-лиги

Порнозвезда Бонни Блу приехала к шотландцам с особенным предложением...

ФОТО. Порнозвезда-рекордсменка побывала на матче Премьер-лиги
Instagram. Бонни Блу

Болельщики «Рейнджерс» были ошеломлены, когда на стадионе «Айброкс» появилась порнозвезда Бонни Блу (настоящее имя — Тиа Биллингер).

Ее визит совпал с домашним поражением от «Хартс» (0:2).

26-летняя Бонни известна скандальным рекордом – секс с 1000 мужчинами за 12 часов.

Сейчас она запустила тур Freshers Bang Bus, где планирует встречаться с первокурсниками по всему Соединенному Королевству.

Тем временем «Рейнджерс» переживают кризис – после 5 туров в Шотландская Премьер-лига у клуба нет побед и всего 4 очка (10-е место).

