Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Сассуоло
14.09.2025 19:00 – FT 1 : 0
Лацио
Италия
15 сентября 2025, 00:55 | Обновлено 15 сентября 2025, 01:05
19
0

ВИДЕО. Неудача для Лацио. Сассуоло взял три очка и ушел с последнего места

Единственный гол забил Алью Фадера на 70-й минуте

ВИДЕО. Неудача для Лацио. Сассуоло взял три очка и ушел с последнего места
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 сентября состоялся матч 3-го тура Серии A.

Неудачны оказался гостевой поединок для Лацио.

Сассуоло взял три очка (1:0) и ушел с последнего места.

Единственный гол забил Алью Фадера на 70-й минуте.

Серия A. 3-й тур, 14 сентября

Сассуоло – Лацио – 1:0

Гол: Алью Фадера, 70

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 3 3 0 0 6 - 1 22.09.25 21:45 Наполи - Пиза13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи30.08.25 Наполи 1:0 Кальяри23.08.25 Сассуоло 0:2 Наполи 9
2 Ювентус 3 3 0 0 7 - 3 20.09.25 19:00 Эллас Верона - Ювентус13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан31.08.25 Дженоа 0:1 Ювентус24.08.25 Ювентус 2:0 Парма 9
3 Удинезе 3 2 1 0 4 - 2 20.09.25 21:45 Удинезе - Милан14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе31.08.25 Интер Милан 1:2 Удинезе25.08.25 Удинезе 1:1 Эллас Верона 7
4 Кремонезе 2 2 0 0 5 - 3 15.09.25 19:30 Эллас Верона - Кремонезе29.08.25 Кремонезе 3:2 Сассуоло23.08.25 Милан 1:2 Кремонезе 6
5 Милан 3 2 0 1 4 - 2 20.09.25 21:45 Удинезе - Милан14.09.25 Милан 1:0 Болонья29.08.25 Лечче 0:2 Милан23.08.25 Милан 1:2 Кремонезе 6
6 Рома 3 2 0 1 2 - 1 21.09.25 13:30 Лацио - Рома14.09.25 Рома 0:1 Торино30.08.25 Пиза 0:1 Рома23.08.25 Рома 1:0 Болонья 6
7 Аталанта 3 1 2 0 6 - 3 21.09.25 16:00 Торино - Аталанта14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче30.08.25 Парма 1:1 Аталанта24.08.25 Аталанта 1:1 Пиза 5
8 Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 19.09.25 21:45 Лечче - Кальяри13.09.25 Кальяри 2:0 Парма30.08.25 Наполи 1:0 Кальяри24.08.25 Кальяри 1:1 Фиорентина 4
9 Торино 3 1 1 1 1 - 5 21.09.25 16:00 Торино - Аталанта14.09.25 Рома 0:1 Торино31.08.25 Торино 0:0 Фиорентина25.08.25 Интер Милан 5:0 Торино 4
10 Комо 2 1 0 1 2 - 1 15.09.25 21:45 Комо - Дженоа30.08.25 Болонья 1:0 Комо24.08.25 Комо 2:0 Лацио 3
11 Интер Милан 3 1 0 2 9 - 6 21.09.25 21:45 Интер Милан - Сассуоло13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан31.08.25 Интер Милан 1:2 Удинезе25.08.25 Интер Милан 5:0 Торино 3
12 Лацио 3 1 0 2 4 - 3 21.09.25 13:30 Лацио - Рома14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио31.08.25 Лацио 4:0 Эллас Верона24.08.25 Комо 2:0 Лацио 3
13 Болонья 3 1 0 2 1 - 2 20.09.25 16:00 Болонья - Дженоа14.09.25 Милан 1:0 Болонья30.08.25 Болонья 1:0 Комо23.08.25 Рома 1:0 Болонья 3
14 Сассуоло 3 1 0 2 3 - 5 21.09.25 21:45 Интер Милан - Сассуоло14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио29.08.25 Кремонезе 3:2 Сассуоло23.08.25 Сассуоло 0:2 Наполи 3
15 Фиорентина 3 0 2 1 2 - 4 21.09.25 19:00 Фиорентина - Комо13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи31.08.25 Торино 0:0 Фиорентина24.08.25 Кальяри 1:1 Фиорентина 2
16 Дженоа 2 0 1 1 0 - 1 15.09.25 21:45 Комо - Дженоа31.08.25 Дженоа 0:1 Ювентус23.08.25 Дженоа 0:0 Лечче 1
17 Эллас Верона 2 0 1 1 1 - 5 15.09.25 19:30 Эллас Верона - Кремонезе31.08.25 Лацио 4:0 Эллас Верона25.08.25 Удинезе 1:1 Эллас Верона 1
18 Пиза 3 0 1 2 1 - 3 22.09.25 21:45 Наполи - Пиза14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе30.08.25 Пиза 0:1 Рома24.08.25 Аталанта 1:1 Пиза 1
19 Парма 3 0 1 2 1 - 5 21.09.25 16:00 Кремонезе - Парма13.09.25 Кальяри 2:0 Парма30.08.25 Парма 1:1 Аталанта24.08.25 Ювентус 2:0 Парма 1
20 Лечче 3 0 1 2 1 - 6 19.09.25 21:45 Лечче - Кальяри14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче29.08.25 Лечче 0:2 Милан23.08.25 Дженоа 0:0 Лечче 1
Полная таблица

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Алю Фадера (Сассуоло).
чемпионат Италии по футболу Сассуоло видео голов и обзор Лацио Серия A
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
