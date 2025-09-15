ВИДЕО. Неудача для Лацио. Сассуоло взял три очка и ушел с последнего места

Вечером 14 сентября состоялся матч 3-го тура Серии A.

Неудачны оказался гостевой поединок для Лацио.

Сассуоло взял три очка (1:0) и ушел с последнего места.

Единственный гол забил Алью Фадера на 70-й минуте.

Серия A. 3-й тур, 14 сентября

Сассуоло – Лацио – 1:0

Гол: Алью Фадера, 70

