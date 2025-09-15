Италия15 сентября 2025, 00:55 | Обновлено 15 сентября 2025, 01:05
19
0
ВИДЕО. Неудача для Лацио. Сассуоло взял три очка и ушел с последнего места
Единственный гол забил Алью Фадера на 70-й минуте
15 сентября 2025, 00:55 | Обновлено 15 сентября 2025, 01:05
19
0
Вечером 14 сентября состоялся матч 3-го тура Серии A.
Неудачны оказался гостевой поединок для Лацио.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сассуоло взял три очка (1:0) и ушел с последнего места.
Единственный гол забил Алью Фадера на 70-й минуте.
Серия A. 3-й тур, 14 сентября
Сассуоло – Лацио – 1:0
Гол: Алью Фадера, 70
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|22.09.25 21:45 Наполи - Пиза13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи30.08.25 Наполи 1:0 Кальяри23.08.25 Сассуоло 0:2 Наполи
|9
|2
|Ювентус
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|20.09.25 19:00 Эллас Верона - Ювентус13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан31.08.25 Дженоа 0:1 Ювентус24.08.25 Ювентус 2:0 Парма
|9
|3
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|20.09.25 21:45 Удинезе - Милан14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе31.08.25 Интер Милан 1:2 Удинезе25.08.25 Удинезе 1:1 Эллас Верона
|7
|4
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|15.09.25 19:30 Эллас Верона - Кремонезе29.08.25 Кремонезе 3:2 Сассуоло23.08.25 Милан 1:2 Кремонезе
|6
|5
|Милан
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|20.09.25 21:45 Удинезе - Милан14.09.25 Милан 1:0 Болонья29.08.25 Лечче 0:2 Милан23.08.25 Милан 1:2 Кремонезе
|6
|6
|Рома
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|21.09.25 13:30 Лацио - Рома14.09.25 Рома 0:1 Торино30.08.25 Пиза 0:1 Рома23.08.25 Рома 1:0 Болонья
|6
|7
|Аталанта
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|21.09.25 16:00 Торино - Аталанта14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче30.08.25 Парма 1:1 Аталанта24.08.25 Аталанта 1:1 Пиза
|5
|8
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|19.09.25 21:45 Лечче - Кальяри13.09.25 Кальяри 2:0 Парма30.08.25 Наполи 1:0 Кальяри24.08.25 Кальяри 1:1 Фиорентина
|4
|9
|Торино
|3
|1
|1
|1
|1 - 5
|21.09.25 16:00 Торино - Аталанта14.09.25 Рома 0:1 Торино31.08.25 Торино 0:0 Фиорентина25.08.25 Интер Милан 5:0 Торино
|4
|10
|Комо
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|15.09.25 21:45 Комо - Дженоа30.08.25 Болонья 1:0 Комо24.08.25 Комо 2:0 Лацио
|3
|11
|Интер Милан
|3
|1
|0
|2
|9 - 6
|21.09.25 21:45 Интер Милан - Сассуоло13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан31.08.25 Интер Милан 1:2 Удинезе25.08.25 Интер Милан 5:0 Торино
|3
|12
|Лацио
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|21.09.25 13:30 Лацио - Рома14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио31.08.25 Лацио 4:0 Эллас Верона24.08.25 Комо 2:0 Лацио
|3
|13
|Болонья
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|20.09.25 16:00 Болонья - Дженоа14.09.25 Милан 1:0 Болонья30.08.25 Болонья 1:0 Комо23.08.25 Рома 1:0 Болонья
|3
|14
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|21.09.25 21:45 Интер Милан - Сассуоло14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио29.08.25 Кремонезе 3:2 Сассуоло23.08.25 Сассуоло 0:2 Наполи
|3
|15
|Фиорентина
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|21.09.25 19:00 Фиорентина - Комо13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи31.08.25 Торино 0:0 Фиорентина24.08.25 Кальяри 1:1 Фиорентина
|2
|16
|Дженоа
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|15.09.25 21:45 Комо - Дженоа31.08.25 Дженоа 0:1 Ювентус23.08.25 Дженоа 0:0 Лечче
|1
|17
|Эллас Верона
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|15.09.25 19:30 Эллас Верона - Кремонезе31.08.25 Лацио 4:0 Эллас Верона25.08.25 Удинезе 1:1 Эллас Верона
|1
|18
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|22.09.25 21:45 Наполи - Пиза14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе30.08.25 Пиза 0:1 Рома24.08.25 Аталанта 1:1 Пиза
|1
|19
|Парма
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|21.09.25 16:00 Кремонезе - Парма13.09.25 Кальяри 2:0 Парма30.08.25 Парма 1:1 Аталанта24.08.25 Ювентус 2:0 Парма
|1
|20
|Лечче
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|19.09.25 21:45 Лечче - Кальяри14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче29.08.25 Лечче 0:2 Милан23.08.25 Дженоа 0:0 Лечче
|1
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Алю Фадера (Сассуоло).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте
Футбол | 14 сентября 2025, 15:18 24
Владислав качественно пробил в дальний угол
Футбол | 15.09.2025, 00:53
Футбол | 14.09.2025, 11:37
Футбол | 14.09.2025, 19:59
Комментарии 0
Популярные новости
14.09.2025, 08:10 32
13.09.2025, 00:01 1
14.09.2025, 10:16 1
14.09.2025, 08:50 49
13.09.2025, 19:54 19
13.09.2025, 00:14 12
13.09.2025, 07:45 4
14.09.2025, 04:20 15