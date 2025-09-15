Фоден забил 7 голов в последних 7 манчестерских дерби. Кто забивал больше?
«Горожане» дома разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0)
Английский нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден в последних 7 манчестерских дерби отличился 7 забитыми мячами.
14 сентября состоялась встреча 4-го тура АПЛ между командами «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Автором одного из голов стал Фоден.
Больше Фила в манчестерских дерби забивали только Серхио Агуэро, Уэйн Руни и Эрлинг Холанд (по 8 каждый).
Интересно отметить, что этот гол стал первым для англичанина в Премьер-лиге с января 2025 года, когда он отличился в матче против лондонского «Челси» (3:1).
Сейчас «горожане» (6 очков) оказались на 8-й позиции турнирной таблицы чемпионата, тогда как «красные дьяволы» (4 очка) находятся на 14-м месте.
🚨 Most goals in the Manchester derby in Premier League history:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 14, 2025
▪️ Erling Haaland (8)
▪️ Sergio Agüero (8)
▪️ Wayne Rooney (8)
▪️ Phil Foden (7)
▪️ Eric Cantona (7) pic.twitter.com/GNxUKUdwue
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Лупашко может покинуть львовские «Карпаты»
4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира среди любителей под эгидой World Boxing