15 сентября 2025, 00:07 |
Фоден забил 7 голов в последних 7 манчестерских дерби. Кто забивал больше?

«Горожане» дома разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Английский нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден в последних 7 манчестерских дерби отличился 7 забитыми мячами.

14 сентября состоялась встреча 4-го тура АПЛ между командами «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Автором одного из голов стал Фоден.

Больше Фила в манчестерских дерби забивали только Серхио Агуэро, Уэйн Руни и Эрлинг Холанд (по 8 каждый).

Интересно отметить, что этот гол стал первым для англичанина в Премьер-лиге с января 2025 года, когда он отличился в матче против лондонского «Челси» (3:1).

Сейчас «горожане» (6 очков) оказались на 8-й позиции турнирной таблицы чемпионата, тогда как «красные дьяволы» (4 очка) находятся на 14-м месте.

