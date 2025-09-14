Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль установил интересный рекорд в АПЛ
Англия
Ливерпуль установил интересный рекорд в АПЛ

Четыре игры подряд «мерсисайдцы» вырывают победы на последних минутах

Ливерпуль установил интересный рекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура АПЛ «Ливерпуль» победил на выезде «Бернли» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Мохамед Салах с пенальти уже в добавленное арбитром время.

Таким образом, «Ливерпуль» стал первой командой в истории АПЛ, которая выиграла четыре матча подряд, забив победный гол в последние 10 минут матчей или позже:

  • «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:1 (Мохамед Салах на 90+5-й минуте)
  • «Ливерпуль» – «Арсенал» – 1:0 (Доминик Собослаи на 83-й минуте)
  • «Ньюкасл Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:3 (Рио Нгумоха на 90+10-й минуте)
  • «Ливерпуль» – «Борнмут» – 4:2 (Федерико Кьеза на 88-й минуте)
Ливерпуль Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Alfred
Я вже звик до цього і не здивуюсь.
Молодці 
