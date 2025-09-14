Ливерпуль установил интересный рекорд в АПЛ
Четыре игры подряд «мерсисайдцы» вырывают победы на последних минутах
В матче четвертого тура АПЛ «Ливерпуль» победил на выезде «Бернли» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Мохамед Салах с пенальти уже в добавленное арбитром время.
Таким образом, «Ливерпуль» стал первой командой в истории АПЛ, которая выиграла четыре матча подряд, забив победный гол в последние 10 минут матчей или позже:
- «Бернли» – «Ливерпуль» – 0:1 (Мохамед Салах на 90+5-й минуте)
- «Ливерпуль» – «Арсенал» – 1:0 (Доминик Собослаи на 83-й минуте)
- «Ньюкасл Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:3 (Рио Нгумоха на 90+10-й минуте)
- «Ливерпуль» – «Борнмут» – 4:2 (Федерико Кьеза на 88-й минуте)
Liverpool are the first side in Premier League history to win four consecutive games thanks to winning goals scored in the final 10 minutes or later.— Squawka (@Squawka) September 14, 2025
It's "Slot Time" now. ⏱️ pic.twitter.com/fawORdgWnX
