Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда Барселоны не вышел в старте на матч Ла Лиги из-за опоздания
Испания
14 сентября 2025, 23:09 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:19
611
1

Звезда Барселоны не вышел в старте на матч Ла Лиги из-за опоздания

Ханс-Дитер Флик наказал Рафинью

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья опоздал на разминку перед матчем. В качестве наказания главный тренер команды Ханс Дитер Флик оставил футболиста на скамье запасных.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль получил повреждение.

По теме:
Впервые в XXI в. два игрока Барселоны оформили дубль после выхода на замену
Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
ВИДЕО. Левандовски оформил дубль в ворота Валенсии
Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Валенсия Рафинья Диас Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: RAC1
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Mark4854590
Флік послідовний. Не робить винятків
Ответить
0
