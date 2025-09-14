Звезда Барселоны не вышел в старте на матч Ла Лиги из-за опоздания

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья опоздал на разминку перед матчем. В качестве наказания главный тренер команды Ханс Дитер Флик оставил футболиста на скамье запасных.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль получил повреждение.