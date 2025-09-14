Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Это финиш. Кане добил Зарю, сотворив шедевр в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 17:44 | Обновлено 14 сентября 2025, 17:47
650
0

ВИДЕО. Это финиш. Кане добил Зарю, сотворив шедевр в матче УПЛ

Кане установил окончательный счет в матче 5 тура

14 сентября 2025, 17:44 | Обновлено 14 сентября 2025, 17:47
650
0
ВИДЕО. Это финиш. Кане добил Зарю, сотворив шедевр в матче УПЛ
ФК Колос.

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря на номинально домашнем стадионе принимала ковалевский Колос.

Счет в матче открыли подопечные Руслана Костышина. После неудачного кросса Гусола Алефиренко догнал мяч на самой линии и пошел на Климчука, который оторвавшись от Джордана головой отправил мяч в ворота.

Колосс довольно быстро удвоил свое преимущество. Снова атака с правого фланга, после которой Климчук отпасовал на Цурикова, ударом с метров 5-ти рикошетом от Пердуты пробил за воротничок Турбаевскому. Колосс удваивает преимущество

Подопечные Виктора Скрипника активно начали вторую половину игры. Жуниньо вырезал подачу на дальнюю стойку, где Будковский перепрыгнув Цурикова отправил «круглого» в ворота. Заря сокращает отставание.

Последнее слово все же было за подопечными Костышина. Казалось, что Колос упустил возможность провести атаку, но Кане ударом с метров 27-ми попал в девятку. Колосс увеличил преимущество.

ВИДЕО. Это финиш. Кане добил Зарю, сотворив шедевр в матче УПЛ

По теме:
Юрий ВИРТ: «Трудная и крайне важная победа»
Заря – Колос – 1:3. Шедевр Кане, автогол Пердуты. Видео голов и обзор
Лидеры группы А одержали победы. Результаты 8-го тура Второй лиги
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Заря - Колос Ибрахим Кане
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Футбол | 14 сентября 2025, 12:37 26
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»

Авторитетный специалист высказал свое мнение относительно отставки Сергея Реброва

Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Бокс | 14.09.2025, 04:20
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кривбасс – Полесье – 0:1. 2 тревоги, 1 мяч. Видео гола и обзор
Футбол | 14.09.2025, 17:48
Кривбасс – Полесье – 0:1. 2 тревоги, 1 мяч. Видео гола и обзор
Кривбасс – Полесье – 0:1. 2 тревоги, 1 мяч. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 10
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем