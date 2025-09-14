В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря на номинально домашнем стадионе принимала ковалевский Колос.

Счет в матче открыли подопечные Руслана Костышина. После неудачного кросса Гусола Алефиренко догнал мяч на самой линии и пошел на Климчука, который оторвавшись от Джордана головой отправил мяч в ворота.

Колосс довольно быстро удвоил свое преимущество. Снова атака с правого фланга, после которой Климчук отпасовал на Цурикова, ударом с метров 5-ти рикошетом от Пердуты пробил за воротничок Турбаевскому. Колосс удваивает преимущество

Подопечные Виктора Скрипника активно начали вторую половину игры. Жуниньо вырезал подачу на дальнюю стойку, где Будковский перепрыгнув Цурикова отправил «круглого» в ворота. Заря сокращает отставание.

Последнее слово все же было за подопечными Костышина. Казалось, что Колос упустил возможность провести атаку, но Кане ударом с метров 27-ми попал в девятку. Колосс увеличил преимущество.

ВИДЕО. Это финиш. Кане добил Зарю, сотворив шедевр в матче УПЛ