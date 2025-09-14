Антонио Конте установил рекорд и вошел в историю Серии А

В матче третьего тура итальянской Серии А «Наполи» победил на выезде «Фиорентину» со счетом 3:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте набрал 500 очков в Серии А. Для этого ему понадобилось 244 матча в роли тренера. Это самый быстрый показатель в истории лиги (количество матчей, которые были необходимы главному тренеру для получения 500 очков в Серии А).

Два из трех голов «Наполи» были забиты игроками, которые в прошлом сезоне играли в манчестерских клубах: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Расмус Гойлунд («Манчестер Юнайтед»). Для Гойлунда этот гол стал первым за новый клуб.

Наполи» стартовал в новом сезоне Серии А с трех побед подряд:

«Фиорентина» – «Наполи» – 1:3

«Наполи» – «Кальяри» – 1:0

«Сассуоло» – «Наполи» – 0:2

