Италия
14 сентября 2025, 14:23 |
Антонио Конте установил рекорд и вошел в историю Серии А

Помогли ему в этом игроки, которые в прошлом сезоне играли в манчестерских клубах

14 сентября 2025, 14:23
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

В матче третьего тура итальянской Серии А «Наполи» победил на выезде «Фиорентину» со счетом 3:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте набрал 500 очков в Серии А. Для этого ему понадобилось 244 матча в роли тренера. Это самый быстрый показатель в истории лиги (количество матчей, которые были необходимы главному тренеру для получения 500 очков в Серии А).

Два из трех голов «Наполи» были забиты игроками, которые в прошлом сезоне играли в манчестерских клубах: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Расмус Гойлунд («Манчестер Юнайтед»). Для Гойлунда этот гол стал первым за новый клуб.

Наполи» стартовал в новом сезоне Серии А с трех побед подряд:

  • «Фиорентина» – «Наполи» – 1:3
  • «Наполи» – «Кальяри» – 1:0
  • «Сассуоло» – «Наполи» – 0:2
По теме:
Стали известны фавориты Лиги Конференций. Есть ли в топе Шахтер и Динамо?
Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
