Антонио Конте установил рекорд и вошел в историю Серии А
Помогли ему в этом игроки, которые в прошлом сезоне играли в манчестерских клубах
В матче третьего тура итальянской Серии А «Наполи» победил на выезде «Фиорентину» со счетом 3:1.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте набрал 500 очков в Серии А. Для этого ему понадобилось 244 матча в роли тренера. Это самый быстрый показатель в истории лиги (количество матчей, которые были необходимы главному тренеру для получения 500 очков в Серии А).
Два из трех голов «Наполи» были забиты игроками, которые в прошлом сезоне играли в манчестерских клубах: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Расмус Гойлунд («Манчестер Юнайтед»). Для Гойлунда этот гол стал первым за новый клуб.
Наполи» стартовал в новом сезоне Серии А с трех побед подряд:
- «Фиорентина» – «Наполи» – 1:3
- «Наполи» – «Кальяри» – 1:0
- «Сассуоло» – «Наполи» – 0:2
550 - Antonio #Conte has won 550 points in 244 #SerieA games as manager: always considering the three points for a win, the #Napoli coach is the one who has taken the fewest games to reach this milestone. Recordman.#FiorentinaNapoli pic.twitter.com/uupjN5yb4N— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 13, 2025
From Manchester with love 😘— LiveScore (@livescore) September 13, 2025
Rasmus Højlund netted on his debut, while Kevin De Bruyne added a 2nd to his Serie A tally 👏 pic.twitter.com/YctL1z6FSL
🔵⚡️ Napoli with 3 wins from 3 games in Serie A this season...— EuroFoot (@eurofootcom) September 13, 2025
✅ 2-0 win vs Sassuolo
✅ 1-0 win vs Cagliari
✅ 3-1 win vs Fiorentina
Antonio Conte's side will play Manchester City away next in the UCL. pic.twitter.com/mXj7UV3n53
