Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря на номинально домашнем стадионе будет принимать кузнечный Колос.

Виктор Скрипник и Руслан Костышин определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обе команды сыграют в боевых составах.

Матч Заря – Колос состоится в воскресенье, 14 сентября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

После четырех сыгранных матчей Колос занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 зачетных пунктов. Заря находится на 7 месте с 7 зачетными пунктами.

