  Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 14:33
Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ

Команды сыграют в 5 туре УПЛ

Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ
ФК Заря

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря на номинально домашнем стадионе будет принимать кузнечный Колос.

Виктор Скрипник и Руслан Костышин определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обе команды сыграют в боевых составах.

Матч Заря – Колос состоится в воскресенье, 14 сентября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

После четырех сыгранных матчей Колос занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 зачетных пунктов. Заря находится на 7 месте с 7 зачетными пунктами.

Скрипник и Костышин определились со составами на матч Заря – Колос в УПЛ

Колос Ковалевка Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Руслан Костышин
