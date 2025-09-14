Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
ВИДЕО. Как украинец ассистировал на Сона на 54-й секунде матча MLS

Артем Смоляков отдал голевой пас на южнокорейца, а Лос-Анджелес одолел Сан-Хосе 4:2

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 14 сентября состоялся матч очередного тура MLS 2025 между командами Сан-Хосе Эртквейкс и Лос-Анджелес.

Поединок прошел на стадионе Пейпал Парк в городе Сан-Хосе. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч в этой встрече на 54-й секунде забил Сон Хын Мин, а ассист на него отдал украинец Артем Смоляков.

Для Сона этот гол стал вторым в футболке Л-А, а для Артема это первый ассист в американской лиге.

Еще три мяча для гостей забил Денис Буанга, оформив хет-трик.

MLS 2025. 14 сентября

Сан-Хосе Эртквейкс – Лос-Анджелес – 2:4

Голы: Джудд, 18, Паленсия, 90 (автогол) – Сон Хын Мин, 1, Буанга, 9, 12, 87

ВИДЕО. Как Смоляков ассистировал на Сона на 54-й секунде матча MLS

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Сан-Хосе Эртквейкс.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Preston Judd (Сан-Хосе Эртквейкс).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Лос-Анджелес).
По теме:
Фулхэм – Лидс – 1:0. Курьезный автогол. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS
ВИДЕО. Мюллер сделал хет-трик в матче MLS, который завершился со счетом 7:0
Сан-Хосе Эртквейкс Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) видео голов и обзор Артем Смоляков автогол Сон Хын Мин Дени Буанга хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
