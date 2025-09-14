ВИДЕО. Как украинец ассистировал на Сона на 54-й секунде матча MLS
Артем Смоляков отдал голевой пас на южнокорейца, а Лос-Анджелес одолел Сан-Хосе 4:2
В ночь на 14 сентября состоялся матч очередного тура MLS 2025 между командами Сан-Хосе Эртквейкс и Лос-Анджелес.
Поединок прошел на стадионе Пейпал Парк в городе Сан-Хосе. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Первый мяч в этой встрече на 54-й секунде забил Сон Хын Мин, а ассист на него отдал украинец Артем Смоляков.
Для Сона этот гол стал вторым в футболке Л-А, а для Артема это первый ассист в американской лиге.
Еще три мяча для гостей забил Денис Буанга, оформив хет-трик.
MLS 2025. 14 сентября
Сан-Хосе Эртквейкс – Лос-Анджелес – 2:4
Голы: Джудд, 18, Паленсия, 90 (автогол) – Сон Хын Мин, 1, Буанга, 9, 12, 87
ВИДЕО. Как Смоляков ассистировал на Сона на 54-й секунде матча MLS
Видеообзор матча
События матча
