ВИДЕО. Как украинец ассистировал на Сона на 54-й секунде матча MLS

В ночь на 14 сентября состоялся матч очередного тура MLS 2025 между командами Сан-Хосе Эртквейкс и Лос-Анджелес.

Поединок прошел на стадионе Пейпал Парк в городе Сан-Хосе. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Первый мяч в этой встрече на 54-й секунде забил Сон Хын Мин, а ассист на него отдал украинец Артем Смоляков.

Для Сона этот гол стал вторым в футболке Л-А, а для Артема это первый ассист в американской лиге.

Еще три мяча для гостей забил Денис Буанга, оформив хет-трик.

MLS 2025. 14 сентября

Сан-Хосе Эртквейкс – Лос-Анджелес – 2:4

Голы: Джудд, 18, Паленсия, 90 (автогол) – Сон Хын Мин, 1, Буанга, 9, 12, 87

