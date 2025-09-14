Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
14 сентября 2025, 11:33
Украина – Польша. Матч за бронзу женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE

Подопечные Юрия Клименко сыграют за «бронзу» Суперфинала Евролиги

14 сентября 2025, 11:33
Украина – Польша. Матч за бронзу женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко проведет матч за третье место в Суперфинале Евролиги-2025.

В воскресение, 14 сентября, в 13:45 «сине-желтые» встретятся с представительницами Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025.

Вратарь: Анастасия Терех.

Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Анна Шульга, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко.

Евролига-2025. Суперфинал. Женщины

Группа А: Португалия, Польша, Швейцария.

Группа В: Испания, Украина, Италия.

Расписание матчей сборной Украины

Групповой этап:

11.09. Украина – Италия. 4:2

12.09. Испания - Украина. 4:2

Полуфинал:

13.09. Португалия – Украина. 3:1

Украина– Польша. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины бойкотирует матч Евролиги против беларуси
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
В УАФ определились, будет ли играть Украина с беларусью за бронзу Евролиги
пляжный футбол Евролига по пляжному футболу смотреть онлайн женская сборная Украины по пляжному футболу Украина - Польша женская сборная Польши по пляжному футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
