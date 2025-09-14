Украина – Польша. Матч за бронзу женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE
Подопечные Юрия Клименко сыграют за «бронзу» Суперфинала Евролиги
Женская сборная Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко проведет матч за третье место в Суперфинале Евролиги-2025.
В воскресение, 14 сентября, в 13:45 «сине-желтые» встретятся с представительницами Польши.
Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025.
Вратарь: Анастасия Терех.
Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Анна Шульга, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко.
Евролига-2025. Суперфинал. Женщины
Группа А: Португалия, Польша, Швейцария.
Группа В: Испания, Украина, Италия.
Расписание матчей сборной Украины
Групповой этап:
11.09. Украина – Италия. 4:2
12.09. Испания - Украина. 4:2
Полуфинал:
13.09. Португалия – Украина. 3:1
Украина– Польша. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
