13 сентября в седьмом туре чемпионата Словакии состоялся поединок лидеров: «Жилина» – «Слован».

Местом проведения матча стала арена «Стадион под Дубнем».

В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Даниил Игнатенко, тогда как нападающий из Украины Николай Кухаревич оказался в запасе.

Команды порадовали фанатов, оформив результативную ничью – 3:3.

«Словану» под занавес матча удалось спасти поединок благодаря Кухаревичу, который вышел на 78-й минуте. Украинец забил свой пятый гол за клуб после ошибки голкипера соперников.

А вот Даниил отметился негативным результативным действием, получив красную карточку перед точным ударом Николая.

ВИДЕО. Ошибка голкипера. Как Кухаревич забил пятый мяч за Слован