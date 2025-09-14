ВИДЕО. Ошибка голкипера. Как Кухаревич забил пятый мяч за Слован
Украинец помог своему клубу вырвать ничью
13 сентября в седьмом туре чемпионата Словакии состоялся поединок лидеров: «Жилина» – «Слован».
Местом проведения матча стала арена «Стадион под Дубнем».
В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Даниил Игнатенко, тогда как нападающий из Украины Николай Кухаревич оказался в запасе.
Команды порадовали фанатов, оформив результативную ничью – 3:3.
«Словану» под занавес матча удалось спасти поединок благодаря Кухаревичу, который вышел на 78-й минуте. Украинец забил свой пятый гол за клуб после ошибки голкипера соперников.
А вот Даниил отметился негативным результативным действием, получив красную карточку перед точным ударом Николая.
