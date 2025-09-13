ФОТО. Экс-игрок МЮ замечен в компании актера Райана Рейнольдса

Бывший защитник «МЮ» Фил Джонс неожиданно появился на стадионе «Racecourse Ground» рядом с владельцем клуба Райаном Рейнольдсом, наблюдая за поражением «Рексхэма» от «Куинз Парк Рейнджерс» (1:3).

Хозяева уступили несмотря на гол Кифера Мура, и остались на 21-м месте в Чемпионшип.

Присутствие Джонса вызвало бурные обсуждения: фанаты гадали, не готовится ли он войти в тренерский штаб.

По данным Daily Mail, «Рексхэм» действительно ищет усиление штаба, а Джонс ранее помогал юношеской команде «Манчестер Юнайтед» і учится на лицензию UEFA Pro.

Сам Джонс заявлял, что после завершения карьеры стремится стать тренером и уже проходит обучение в Футбольной ассоциации Англии, общаясь с ведущими наставниками и менеджерами.