13 сентября 2025, 23:37
ФОТО. Экс-игрок МЮ замечен в компании актера Райана Рейнольдса

Фил Джонс может войти в тренерский штаб Рексхэма

ФОТО. Экс-игрок МЮ замечен в компании актера Райана Рейнольдса
The Sun. Райан Рейнольдс и Фил Джонс

Бывший защитник «МЮ» Фил Джонс неожиданно появился на стадионе «Racecourse Ground» рядом с владельцем клуба Райаном Рейнольдсом, наблюдая за поражением «Рексхэма» от «Куинз Парк Рейнджерс» (1:3).

Хозяева уступили несмотря на гол Кифера Мура, и остались на 21-м месте в Чемпионшип.

Присутствие Джонса вызвало бурные обсуждения: фанаты гадали, не готовится ли он войти в тренерский штаб.

По данным Daily Mail, «Рексхэм» действительно ищет усиление штаба, а Джонс ранее помогал юношеской команде «Манчестер Юнайтед» і учится на лицензию UEFA Pro.

Сам Джонс заявлял, что после завершения карьеры стремится стать тренером и уже проходит обучение в Футбольной ассоциации Англии, общаясь с ведущими наставниками и менеджерами.

Источник: Sport Bible
