На грани фантастики: 7 голов при xG 1.6. Статистика матча Ювентус – Интер

В итальянском дерби между «Ювентусом» и «Интером» при общем показателе xG в 1.61 было забито 7 голов.

13 сентября состоялся поединок 3-го тура Серии А между командами «Ювентус» и «Интер». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:3. Победным в игре стал мяч, забитый игроком «Старой сеньоры» Василие Аджичем.

Статистика

Ювентус – Интер

Владение мячом: 41% – 59%

Ожидаемые голы (xG): 0.65 – 0.96

Большие шансы: 1 – 1

Удары по воротам: 12 – 18

Удары в створ ворот: 4 – 4

Сейвы: 1 – 0

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -1.82 – -3.04

Угловые: 5 – 9

Фолы: 14 – 10

Передачи: 357 – 503

Точные передачи: 296 – 452

Отборы мяча: 16 – 9

Штрафные удары: 10 – 14

Офсайды: 1 – 1

Желтые карточки: 2 – 1

На данный момент «Ювентус» (9 очков) возглавил турнирную таблицу Серии А, тогда как «Интер» (3 очка) оказался на седьмом месте.