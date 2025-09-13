Италия13 сентября 2025, 21:51 |
На грани фантастики: 7 голов при xG 1.6. Статистика матча Ювентус – Интер
«Старая сеньора» благодаря голу Аджича завоевала три очка
В итальянском дерби между «Ювентусом» и «Интером» при общем показателе xG в 1.61 было забито 7 голов.
13 сентября состоялся поединок 3-го тура Серии А между командами «Ювентус» и «Интер». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:3. Победным в игре стал мяч, забитый игроком «Старой сеньоры» Василие Аджичем.
Статистика
Ювентус – Интер
- Владение мячом: 41% – 59%
- Ожидаемые голы (xG): 0.65 – 0.96
- Большие шансы: 1 – 1
- Удары по воротам: 12 – 18
- Удары в створ ворот: 4 – 4
- Сейвы: 1 – 0
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -1.82 – -3.04
- Угловые: 5 – 9
- Фолы: 14 – 10
- Передачи: 357 – 503
- Точные передачи: 296 – 452
- Отборы мяча: 16 – 9
- Штрафные удары: 10 – 14
- Офсайды: 1 – 1
- Желтые карточки: 2 – 1
На данный момент «Ювентус» (9 очков) возглавил турнирную таблицу Серии А, тогда как «Интер» (3 очка) оказался на седьмом месте.
