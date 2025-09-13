Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На грани фантастики: 7 голов при xG 1.6. Статистика матча Ювентус – Интер
Италия
13 сентября 2025, 21:51 |
89
0

На грани фантастики: 7 голов при xG 1.6. Статистика матча Ювентус – Интер

«Старая сеньора» благодаря голу Аджича завоевала три очка

13 сентября 2025, 21:51 |
89
0
На грани фантастики: 7 голов при xG 1.6. Статистика матча Ювентус – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В итальянском дерби между «Ювентусом» и «Интером» при общем показателе xG в 1.61 было забито 7 голов.

13 сентября состоялся поединок 3-го тура Серии А между командами «Ювентус» и «Интер». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:3. Победным в игре стал мяч, забитый игроком «Старой сеньоры» Василие Аджичем.

Статистика

Ювентус – Интер

  • Владение мячом: 41% – 59%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.65 – 0.96
  • Большие шансы: 1 – 1
  • Удары по воротам: 12 – 18
  • Удары в створ ворот: 4 – 4
  • Сейвы: 1 – 0
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -1.82 – -3.04
  • Угловые: 5 – 9
  • Фолы: 14 – 10
  • Передачи: 357 – 503
  • Точные передачи: 296 – 452
  • Отборы мяча: 16 – 9
  • Штрафные удары: 10 – 14
  • Офсайды: 1 – 1
  • Желтые карточки: 2 – 1

На данный момент «Ювентус» (9 очков) возглавил турнирную таблицу Серии А, тогда как «Интер» (3 очка) оказался на седьмом месте.

По теме:
Наполи – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
Матч Ювентус – Интер запомнился интересными статистическими фактами
Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Ювентус - Интер статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13 сентября 2025, 17:01 43
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13 сентября 2025, 00:01 0
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику

ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
Футбол | 13.09.2025, 22:14
ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13.09.2025, 00:14
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 35
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем