ВИДЕО. Субименди оформил дубль и увеличил преимущество Арсенала

В субботу, 13 сентября, проходит матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Ноттингем»

Команды играют на стадионе «Emirates Stadium» в Лондоне. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.

На 79-й минуте испанский полузащитник «канониров» Мартин Субименди оформил дубль и увеличил преимущество лондонской команды – 3:0.

Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку «Ноттингема», так как его контракт принадлежит «Арсеналу» и он не имеет права играть против лондонской команды.

ВИДЕО. Дубль Субименди позволил Арсеналу довести счет до разгромного