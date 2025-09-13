ВИДЕО. Субименди оформил дубль и увеличил преимущество Арсенала
Испанский полузащитник записал на свой счет результативный удар на 79-й минуте
В субботу, 13 сентября, проходит матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Ноттингем»
Команды играют на стадионе «Emirates Stadium» в Лондоне. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 79-й минуте испанский полузащитник «канониров» Мартин Субименди оформил дубль и увеличил преимущество лондонской команды – 3:0.
Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку «Ноттингема», так как его контракт принадлежит «Арсеналу» и он не имеет права играть против лондонской команды.
ВИДЕО. Дубль Субименди позволил Арсеналу довести счет до разгромного
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче 1/2 финала сине-желтые 13 сентября сыграют с командой Италии
У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча