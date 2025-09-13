ВИДЕО. Субименди оформил дубль и увеличил преимущество Арсенала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 сентября 2025, 16:17 | Обновлено 13 сентября 2025, 16:19
Испанский полузащитник записал на свой счет результативный удар на 79-й минуте

В субботу, 13 сентября, проходит матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Ноттингем»

Команды играют на стадионе «Emirates Stadium» в Лондоне. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 79-й минуте испанский полузащитник «канониров» Мартин Субименди оформил дубль и увеличил преимущество лондонской команды – 3:0.

Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку «Ноттингема», так как его контракт принадлежит «Арсеналу» и он не имеет права играть против лондонской команды.

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
