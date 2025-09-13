Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Андрей Потапов верит в успех национальной сборной Украины по пляжному футболу

13 сентября 2025, 12:52
Игрок сборной Украины: «Матч против Италии? Надо выйти и сражаться»
АПФУ. Андрей Потапов

Ключевой игрок национальной сборной Украины по пляжному футболу Андрей Потапов, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями от матча против Италии в полуфинале Евролиги.

– Дальше придется сыграть с Италией? Какие твои ожидания от игры и благодаря чему вы хотите переиграть итальянцев?

– Пока я вижу по турниру, что у них это очень высокий уровень игроков, большой уровень мастерства и уровень физической выносливости. С таким соперником нужно выходить и бороться за каждый клочок на песке, держа себя в концентрации.

До последнего момента нужно выходить и рубиться, не играть в какой-нибудь открытый и красивый футбол. Это нужно выйти и драться, потому что итальянцы за каждый мяч цепляются. Я считаю, что прежде всего выдающимся станет то, кто будет бороться и не будет уступать – именно эти игроки пойдут дальше и смогут завоевать медали наивысшего уровня, – сказал Потапов.

Матч Украина – Италия состоится в субботу, 13 сентября. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
