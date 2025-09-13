Президент дебютанта УПЛ замахнулся на еврокубки: «Эти планы есть»

Президент Кудровки Роман Солодаренко удивил амбициями своей команды. Функционер заявил о желании дебютанта УПЛ побороться за еврокубки.

– Если бы перед стартом сезона вам сказали, что после первых 5 туров у Кудровки будет 7 очков – вы бы приняли это?

– Когда ваши коллеги брали интервью перед игрой первого тура с Александрией, я тогда еще ответил на этот вопрос, я тогда еще сказал, что верю в свою команду. Если после победы над Ворсклой в стыковых матчах я ставил задачу адаптироваться, сохранить прописку, то перед первым туром я, общаясь с командой, сказал, что устроит нас только максимальный результат в каждой игре.

На сегодняшний день те зачетные баллы, которые имеет команда – она заслуживает их. Думаю, дальше она будет прогрессировать. Я считаю, что то количество очков, которое есть сегодня – этого количества очков заслуживает команда.

– Помню ваше древнее интервью, возможно, где-то не дословно, когда вы говорили об амбициях Кудровки выйти в еврокубки. Вы остаетесь с этой амбицией, или уже пришло понимание, что немного еще нужно подождать?

– Я не считаю, что нужно чего-то ждать. Когда команда ставит перед собой максимальные задачи, она стремится к ним и обязательно их достигнет – в этом сезоне или следующем.

Эти планы остались, эти планы есть, и я уверен, что мы обязательно достигнем и уровня игры, и в турнирной таблице займем то место, которое дает нам право играть в еврокубках, – сказал Солодаренко.