Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Кудровки: «Очень много ошибались, боялись взять игру на себя»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 11:52 |
125
0

Коуч Кудровки: «Очень много ошибались, боялись взять игру на себя»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

13 сентября 2025, 11:52 |
125
0
Коуч Кудровки: «Очень много ошибались, боялись взять игру на себя»
НК Верес. Василий Баранов

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов объяснил поражение своей команды в матче против ровенского «Вереса» (2:0) в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги.

– После того, как мы оказались в численном большинстве - была попытка организовать нашествие на ворота соперника. Но много созданных моментов в этом нашествии со скамейки запасных я не увидел. Вереск очень плотно играл между линиями, компактно действовал в низком блоке. Любой команде даже в топ-чемпионатах трудно преодолевать такую ​​оборону. Для этого требуются качественные исполнители.

Мы где-то неправильно играли. Кричал ребятам, чтобы доставляли мяч чаще на фланги, пытались оттуда преодолевать эту насыщенную оборону. Но и это не удавалось. Должны работать над этим дальше.

Быстрые пропущенные мячи? Если говорить о каждом тайме отдельно – первый тайм мне не понравился. Если раньше мы именно до перерыва более качественно играли, мобильнее, эмоциональнее, то сегодня в первом тайме я ребят своих не узнал. Мы очень боялись ошибиться. Мы говорили с командой, что будут быстрые забегания во фланг, передачи оттуда, что это сильный аспект в игре соперника. Так и пропустили. Потому что дальнюю стойку нужно закрывать.

Не понравилось, как мы играли на мяче. Очень многие ошибались, боялись взять игру на себя. Каждый играл по отдельности и из-за этого возникали ошибки.

После перерыва и после замен я увидел реакцию. Но команда соперника выдержала давление. И снова первая же подача, наша ошибка – привели к голу. Вратарь на выходе играет в мяч, на подборе никто не работает и мы позволяем сопернику наносить удар. Такие голы мы уже пропускали и раньше.

Будем работать дальше, хотя понимаем, что у нас есть проблемы в определенных компонентах игры. Ну а дальше уже соперник играл по счету. Мы не воспользовались многочисленным большинством: не смогли пройти ни через фланги, ни через подачи. Да, были моменты. Но их нужно реализовывать.

Мы впервые играли на Авангарде. Понимали, что будет много болельщиков. Здесь всегда качественно поддерживают команду. Вереск отличается от большинства команд именно тем, что очень качественно играет дома, где свои болельщики гонят вперед, заставляют более агрессивно играть. Очень приятно в такой атмосфере играть на таком стадионе, – сказал Баранов.

По теме:
«Огромная потеря для нас». Полесье осталось без лидера на матчи чемпионата
Максим СМИЯН: «Соперник ничем не удивил»
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал киевское Динамо и Полесье после матча УПЛ
Василий Баранов пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Кудровка Верес - Кудровка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 12 сентября 2025, 22:24 6
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев

4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира под эгидой World Boxing

Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
Футбол | 13 сентября 2025, 05:18 18
Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу

Мирон Маркевич может вернуться к тренерскому рулю сборной

Президент дебютанта УПЛ замахнулся на еврокубки: «Эти планы есть»
Футбол | 13.09.2025, 12:27
Президент дебютанта УПЛ замахнулся на еврокубки: «Эти планы есть»
Президент дебютанта УПЛ замахнулся на еврокубки: «Эти планы есть»
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13.09.2025, 08:15
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Бокс | 13.09.2025, 00:59
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 75
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 1
Футбол
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем