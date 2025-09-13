Коуч Кудровки: «Очень много ошибались, боялись взять игру на себя»

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов объяснил поражение своей команды в матче против ровенского «Вереса» (2:0) в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги.

– После того, как мы оказались в численном большинстве - была попытка организовать нашествие на ворота соперника. Но много созданных моментов в этом нашествии со скамейки запасных я не увидел. Вереск очень плотно играл между линиями, компактно действовал в низком блоке. Любой команде даже в топ-чемпионатах трудно преодолевать такую ​​оборону. Для этого требуются качественные исполнители.

Мы где-то неправильно играли. Кричал ребятам, чтобы доставляли мяч чаще на фланги, пытались оттуда преодолевать эту насыщенную оборону. Но и это не удавалось. Должны работать над этим дальше.

Быстрые пропущенные мячи? Если говорить о каждом тайме отдельно – первый тайм мне не понравился. Если раньше мы именно до перерыва более качественно играли, мобильнее, эмоциональнее, то сегодня в первом тайме я ребят своих не узнал. Мы очень боялись ошибиться. Мы говорили с командой, что будут быстрые забегания во фланг, передачи оттуда, что это сильный аспект в игре соперника. Так и пропустили. Потому что дальнюю стойку нужно закрывать.

Не понравилось, как мы играли на мяче. Очень многие ошибались, боялись взять игру на себя. Каждый играл по отдельности и из-за этого возникали ошибки.

После перерыва и после замен я увидел реакцию. Но команда соперника выдержала давление. И снова первая же подача, наша ошибка – привели к голу. Вратарь на выходе играет в мяч, на подборе никто не работает и мы позволяем сопернику наносить удар. Такие голы мы уже пропускали и раньше.

Будем работать дальше, хотя понимаем, что у нас есть проблемы в определенных компонентах игры. Ну а дальше уже соперник играл по счету. Мы не воспользовались многочисленным большинством: не смогли пройти ни через фланги, ни через подачи. Да, были моменты. Но их нужно реализовывать.

Мы впервые играли на Авангарде. Понимали, что будет много болельщиков. Здесь всегда качественно поддерживают команду. Вереск отличается от большинства команд именно тем, что очень качественно играет дома, где свои болельщики гонят вперед, заставляют более агрессивно играть. Очень приятно в такой атмосфере играть на таком стадионе, – сказал Баранов.