Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы больше смотрим ВАР, чем играем в футбол»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев объяснил поражение «фиолетовых» в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии».

– Такие матчи нельзя проигрывать, тем более с таким счетом. Хочу принести извинения нашим болельщикам – в первую очередь за этот счет. Будем делать все для того, чтобы исправлять ситуацию. Надо играть в футбол качественно во всех фазах игры – не только в атаке, но и в обороне, в переходных фазах. Надо играть дисциплинированно.

Много над этим работаем, начиная со собрания. На собрании мы акцентировали внимание на том, что команда должна быть организованной, чтобы достигать какого-то результата и занимать какое-то место в чемпионате высокое. Будем дальше над этим работать. Можно найти и много положительных моментов, но я при таком счете даже не хотел бы этого делать. Будем двигаться дальше, исправлять эти ошибки.

– Очень много моментов в нашем исполнении, в отличие от команды соперника. По вашему мнению, результат по игре?

– Если «Александрия» победила сегодня – значит, по игре. Они использовали свои моменты, мы не использовали. В футболе важен результат, в футболе моменты никто не считает, за них очки не дают, очки дают за результат матча. Поэтому, если они победили – они заслужили.

– «Александрия», как и «Верес», забила быстрый 1-й гол и затем села, играли только 2-м номером. Трудно ли вскрывать такую ​​оборону?

– Мы ведь забили гол, сравняли счет, имели еще моменты – их нужно реализовывать, еще раз говорю. Если мы хотим играть 1-м номером, нам нужно контролировать контратаки соперника.

Мы не можем допускать, чтобы соперник проводил такие контратаки, из которых забивают мячи. Мы должны достаточно качественно работать в такой фазе. Поэтому будем над этим работать. Чтобы это делать качественно, нужно в первую очередь дисциплинированно играть. Потому будем исправлять.

– В моменте с 3-м пропущенным мячом, когда Дидик падал на газон, очень эмоционально ваша скамья запасных реагировала на этот момент.

– Я понимаю. Не хочу обсуждать, но я не видел, чтобы в европейских чемпионатах арбитры по 20 минут смотрели… Момент с пенальти, потом момент со взятием ворот в 1 тайме, и он добавляет 3 минуты. Смотрели не знаю сколько времени.

Я не видел, чтобы в Европе столько времени смотрели ВАР. Либо мы не умеем пользоваться им, либо… Не знаю, но это просто тормозит всю игру, и игра не является интенсивной, мы больше смотрим ВАР, чем играем в футбол.

Что касается эпизода с фолом. Конечно, наша скамья реагировала, потому что это последние минуты, конечно, мы открылись, чтобы сравнять счет. Но, по нашему мнению, там был фол, и поэтому судья должен был реагировать, – сказал Пономарев.