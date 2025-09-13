Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Они стараются играть в футбол»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кого считает лучшим тренером на старте нового сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист отметил Руслана Костышина.

– Лучший тренер августа?

– Выберу Костышина. С его приходом Колос стал играть совсем иначе. По крайней мере, они стараются играть в футбол. Видно, что атмосфера в команде улучшилась, тренерский штаб Колосса положительный, поэтому и результат есть, – сказал Маркевич.

Сейчас Колос занимает третье место Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Костышина есть 10 зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.