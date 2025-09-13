Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Они стараются играть в футбол»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 13:21
Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Они стараются играть в футбол»

Специалист выделил Руслана Костышина

Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ: «Они стараются играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кого считает лучшим тренером на старте нового сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист отметил Руслана Костышина.

– Лучший тренер августа?

– Выберу Костышина. С его приходом Колос стал играть совсем иначе. По крайней мере, они стараются играть в футбол. Видно, что атмосфера в команде улучшилась, тренерский штаб Колосса положительный, поэтому и результат есть, – сказал Маркевич.

Сейчас Колос занимает третье место Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Костышина есть 10 зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

Мирон Маркевич Руслан Костышин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
