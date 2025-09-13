Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «Что происходит с командой? Это вопрос к президенту»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 08:52
Специалист не понимает провала «Александрии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал команду, которая его больше всего разочаровала на старте Украинской Премьер-лиги. Специалист был достаточно однозначным.

– Команда-разочарование августа?

Здесь без вариантов – ФК Александрия. Что происходит с командой? Это вопрос к президенту. Скажу так: чтобы ломать, много ума не нужно. Разум нужен, если хочешь что-то сотворить, а сломать все можно через месяц, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 13-ю строчку после пяти сыгранных матчей в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Кирилла Нестеренко набрали первые зачетные пункты, обыграв ЛНЗ.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Трудно сказать, как Шахтер будет выглядеть без этих игроков»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы больше смотрим ВАР, чем играем в футбол»
В первых 4 турах УПЛ сыграло 96 легионеров. Три команды – без иностранцев
Мирон Маркевич Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
