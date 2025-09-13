Мирон МАРКЕВИЧ: «Что происходит с командой? Это вопрос к президенту»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал команду, которая его больше всего разочаровала на старте Украинской Премьер-лиги. Специалист был достаточно однозначным.

– Команда-разочарование августа?

Здесь без вариантов – ФК Александрия. Что происходит с командой? Это вопрос к президенту. Скажу так: чтобы ломать, много ума не нужно. Разум нужен, если хочешь что-то сотворить, а сломать все можно через месяц, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 13-ю строчку после пяти сыгранных матчей в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Кирилла Нестеренко набрали первые зачетные пункты, обыграв ЛНЗ.