Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 13 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Команды сыграют на стадионе «Арена-Львов». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Рух» набрал три балла после четырех туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Эпицентр» разместился на 16-й позиции – в активе клуба ноль пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Рух – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция