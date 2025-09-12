Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 13 сентября в 13:00
В субботу, 13 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.
Команды сыграют на стадионе «Арена-Львов». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Рух» набрал три балла после четырех туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Эпицентр» разместился на 16-й позиции – в активе клуба ноль пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Рух – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий Буртник отказал представителям Премьер-лиги ради чемпионов Украины
Зизу возглавит сборную Франции