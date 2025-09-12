УЕФА изменил регламент Лиги чемпионов из-за игроков Манчестер Сити и Реала

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальные изменения в регламенте Лиги чемпионов, которые касаются травмированных игроков.

С сезона 2025/26 участники престижного клубного турнира смогут вносить новых футболистов в заявку, чтобы заменить травмированных игроков. Поправку приняли на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Тиране (Албания).

«Исполнительный комитет УЕФА утвердил поправку к регламенту еврокубковых клубных соревнований на сезон 2025/26, а именно Лиги чемпионов. Она позволяет заменить максимум одного полевого игрока, который получил травму, во время основной фазы турнира, до шестого тура основного этапа включительно.

Целью этого изменения является обеспечение того, чтобы списки игроков не были несправедливо сокращены, а футболисты защищены от дополнительной нагрузки», – рассказали в УЕФА.

Сообщается, что такое решение было принято из-за серьезных повреждений ключевых игроков в прошлом сезоне в составах европейских грандах – речь идет о травмах Родри в «Манчестер Сити» и Дани Карвахаля в «Реале».