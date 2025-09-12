Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА изменил регламент Лиги чемпионов из-за игроков Манчестер Сити и Реала
Лига чемпионов
12 сентября 2025, 20:27 |
442
0

УЕФА изменил регламент Лиги чемпионов из-за игроков Манчестер Сити и Реала

После повреждений Родри и Карвахаля команды получат возможность менять травмированных в заявке

12 сентября 2025, 20:27 |
442
0
УЕФА изменил регламент Лиги чемпионов из-за игроков Манчестер Сити и Реала

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальные изменения в регламенте Лиги чемпионов, которые касаются травмированных игроков.

С сезона 2025/26 участники престижного клубного турнира смогут вносить новых футболистов в заявку, чтобы заменить травмированных игроков. Поправку приняли на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Тиране (Албания).

«Исполнительный комитет УЕФА утвердил поправку к регламенту еврокубковых клубных соревнований на сезон 2025/26, а именно Лиги чемпионов. Она позволяет заменить максимум одного полевого игрока, который получил травму, во время основной фазы турнира, до шестого тура основного этапа включительно.

Целью этого изменения является обеспечение того, чтобы списки игроков не были несправедливо сокращены, а футболисты защищены от дополнительной нагрузки», – рассказали в УЕФА.

Сообщается, что такое решение было принято из-за серьезных повреждений ключевых игроков в прошлом сезоне в составах европейских грандах – речь идет о травмах Родри в «Манчестер Сити» и Дани Карвахаля в «Реале».

По теме:
ФОТО. Сексапильная ведущая мадридского Реала взорвала соцсети новым образом
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакию чемпионом Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с важным игроком
УЕФА Лига чемпионов Родри Дани Карвахаль Реал Мадрид Манчестер Сити регламент
Николай Титюк Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 3
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Бокс | 12 сентября 2025, 05:15 0
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах

Александр хочет забить киевлянам гол

Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Футбол | 12.09.2025, 17:32
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12.09.2025, 03:37
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 12.09.2025, 19:27
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 6
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 74
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем