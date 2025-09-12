ТЕРЕЩУК: «К счастью, как это ни странно звучит, у него начались судороги»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
12 сентября 2025, 20:33 |
Капитан сборной прокомментировал результаты матчей против доминиканцев в первый день

ФТУ. Орест Терещук и Вячеслав Белинский

Капитан сборной Украины Орест Терещук прокомментировал результаты матчей украинских теннисистов в первый игровой день матчевого противостояния Кубка Дэвиса против команды Доминиканы:

О матче Владислава Орлова: «В этом матче счет абсолютно не по игре. Сначала у Орлова было определенное преимущество, он лучше начал. В конце второго сета он также добавил, а вот в середине матча была абсолютная равная игра. Владу удалось взять несколько важных геймов, в которых он проигрывал, и поэтому такой счет. Он, как всегда, проявил себя в игре за сборную, максимально выложился, почувствовал кураж, и тактически все сложилось».

О матче Вячеславм Белинского: «У меня были надежды, что будет более простая победа. Слава очень классно показывал себя на тренировках, но это был первый его матч в статусе первого номера сборной, наверное, это повлияло. Играл очень скованно поначалу, не в свою игру, не в ту, о которой они накануне говорили с тренером. Я тоже говорил с его тренером на тренировках и было много разговоров о том, к чему они идут. Сегодня большую часть матча он играл не в эту игру.

К счастью, как это ни странно звучит, у него начались судороги. С одной стороны, да, это трудно физически, а с другой – после пережитого стресса он заиграл свободно, так, как он любит. Как я помню еще по его выступлениям в юношеской сборной, что когда ему хуже всего, он показывает себя лучше всего.

В решающей партии были такие эмоциональные качели. Казалось, что при счете 5:3, 30:0 все в его руках. Но не сложилось. И наоборот: 5:6, 0:40 и тут Слава как Слава, кажется, выиграл 11 розыгрышей подряд после этого. И уже в конце мы видели, что соперник, который 2,5 часа был ментально просто роботом, и здесь с таким же спокойным лицом Слава просто его сломал. Результат, конечно, очень классный. Нужно время отойти от этого матча. И дальше будет тренировка у Алексея Крутых и Александра Овчаренко, и мы будем готовиться к завтрашнему дню».

О предстоящем парном матче: «Нужно время, чтобы понять, в каком состоянии Слава. У нас есть Саша [Овчаренко], Алексей [Крутых], который может сыграть пару. Я думаю, что Влад настроен и он может сыграть и пару, и одиночку, потому что его одиночный матч будет последний, поэтому у него будет время восстановиться. Официально до 10 часов я должен сделать или не сделать изменения. Сейчас надо, чтобы эмоции утихли и с холодной головой подойти к планированию на завтра».

В первый игровой день Орлов переиграл Роберто Сида Саберви (6:2, 6:1), а Белинский вырвал победу у Петера Бертрана (6:4, 4:6, 7:6 (7:3)).

Матч Украины и Доминиканской Республики продолжится завтра, 13 числа. Игровой день откроет парный поединок, на который предварительно заявлены дуэты Алексей Крутых / Александр Овчаренко и Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос. Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка.

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
