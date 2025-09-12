Украина. Премьер лига12 сентября 2025, 18:13 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:18
ВИДЕО. Точно в угол. Верес на первых минутах забил Кудровке
Виталий Бойко метко пробил головой
12 сентября в 18:00 стартовал поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».
Матч чемпионата Украины проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно.
Уже на первых минутах хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару головой от Виталия Бойко.
27-летний полузащитник опередил соперника и качественно пробил в угол ворот.
