12 сентября в 18:00 стартовал поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Матч чемпионата Украины проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

Уже на первых минутах хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару головой от Виталия Бойко.

27-летний полузащитник опередил соперника и качественно пробил в угол ворот.

ВИДЕО. Точно в угол. Верес на первых минутах забил Кудровке