Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Точно в угол. Верес на первых минутах забил Кудровке
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 18:13 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:18
186
0

Виталий Бойко метко пробил головой

НК Верес. Виталий Бойко

12 сентября в 18:00 стартовал поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Матч чемпионата Украины проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

Уже на первых минутах хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару головой от Виталия Бойко.

27-летний полузащитник опередил соперника и качественно пробил в угол ворот.

По теме:
Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
Буковина – Чернигов – 4:1. Хет-трик Бойчука. Видео голов и обзор матча
Нестеренко пояснил первую победу во главе Александрии в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Верес - Кудровка Виталий Бойко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
