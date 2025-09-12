Стало известно, когда сборная Украины отправится на юниорский ЧМ

С 27 сентября по 19 октября в Чили пройдет чемпионат мира по футболу среди юниоров. Среди участников и сборная Украины.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Дмитрия Михайленко отправятся в Чили транзитом через Польшу 18 сентября, где проведут краткосрочный сбор для акклиматизации. В составе делегации – 21 футболист.

В финальной части соревнований примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп. На этом этапе соперниками наших ребят будут футболисты Кореи, Парагвая и Панамы.

По две лучшие из каждой группы, а также четыре сборные из шести, занявших третьи места, выходят в 1/8 финала.

Ранее сборная Украины U-19 проиграла три матча в Испании.