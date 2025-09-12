Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд имеет столько же пента-триков, сколько Месси и Роналду вместе взятые
12 сентября 2025, 17:58
Холанд имеет столько же пента-триков, сколько Месси и Роналду вместе взятые

Чтобы достичь этого, Эрлингу понадобилось девять сезонов в карьере

Холанд имеет столько же пента-триков, сколько Месси и Роналду вместе взятые
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд имеет в карьере столько же пента-триков, сколько легендарные игроки Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе – 3.

Жертвами Холанда, которому он забил пять голов в одном матче, стали «Лейпциг» (7:0, Лига чемпионов 2022/23), «Лутон Таун» (2:6, Кубок Англии 2023/24) и сборная Молдовы (11:1, квалификация ЧМ-2026). Месси оформил пента-трик в ворота «Байера» (7:1, Лига чемпионов 2011/12), а Роналду – против «Гранады» (9:1, Ла Лига 2014/15) и «Эспаньола» (6:0, Ла Лига 2015/16).

Чтобы достичь этого, Эрлингу понадобилось 9 сезонов в карьере, тогда как Лионель и Криштиану в сумме провели 45 кампаний (22 и 23 соответственно).

По теме:
Игра с лучшими. Кто провел больше всего матчей вместе с Месси и Роналду?
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лионель Месси Криштиану Роналду Эрлинг Холанд пента-трик статистика РБ Лейпциг Лутон Таун Эспаньол Гранада Байер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
