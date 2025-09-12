Арне Слот повторил уникальное достижение Фергюсона в Премьер-лиге

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:02
Менеджер «Ливерпуля» стал лучшим тренером августа в АПЛ

12 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Менеджер «Ливерпуля» Арне Слот официально стал тренером месяца в АПЛ. Благодаря этому нидерландский специалист повторил достижение легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и стал первым тренером с 2011 года, который, будучи действующим чемпионом, был признан лучшим наставником августа.

Под руководством Слота «Ливерпуль» одержал три победы в стартовых трех турах чемпионата Англии с разницей голов 8:4 и сейчас возглавляет турнирную таблицу соревнования с 9 очками.

Всего во главе «мерсисайдцев» 46-летний Арне провел 60 матчей, в которых одержал 41 победу и 9 ничьих. Остальные 10 поединков завершились поражениями. В среднем команда под руководством нидерландца набирает 2,2 очка за игру, а разница мячей составляет 136:68.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
