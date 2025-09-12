Арне Слот стал лучшим тренером августа в АПЛ
Под управлением нидерландца «Ливерпуль» добыл 3 победы в 3 стартовых турах
Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-лиге.
Под управлением 46-летнего специалиста «красные» добыли 3 победы: 4:2 с «Борнмутом» в первом туре, 3:2 с «Ньюкаслом» во втором, и победа над «Арсеналом» со счетом 1:0 в третьем туре
Благодаря 9 набранным очкам «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось о том, то Джек Грилиш стал лучшим игроком августа в Английской Премьер-лиге.
The only side with a 100% record 💯— Premier League (@premierleague) September 12, 2025
Arne Slot is @BarclaysFooty Manager of the Month after three wins in three matches in August 🔴 pic.twitter.com/06lE8RpiP4
