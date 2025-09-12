Арне Слот стал лучшим тренером августа в АПЛ

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-лиге.

Под управлением 46-летнего специалиста «красные» добыли 3 победы: 4:2 с «Борнмутом» в первом туре, 3:2 с «Ньюкаслом» во втором, и победа над «Арсеналом» со счетом 1:0 в третьем туре

Благодаря 9 набранным очкам «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, то Джек Грилиш стал лучшим игроком августа в Английской Премьер-лиге.