Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 сентября 2025, 14:34 | Обновлено 12 сентября 2025, 14:35
Джек Грилиш – лучший игрок августа в АПЛ

Английский вингер в последнем месяце лета отличился 4 голевыми передачами

Джек Грилиш – лучший игрок августа в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Эвертона» Джек Грилиш стал лучшим игроком августа в Английской Премьер-лиге.

29-летний футболист провел два матча в составе «ирисок», за который выступает на правах аренды из «Манчестер Сити», и отличился 4 голевыми передачами: 2 ассиста в матче с «Брайтоном» и 2 ассиста в матче с «Вулверхэмптоном».

Также на звание игрока месяца претендовали Риккардо Калафиори («Арсенал»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Эвертон»), Марк Геҳи («Кристал Пэлас»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Жоао Педро («Челси»), Антуан Семенио («Борнмут»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»).

Ранее сообщалось о том, что Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре.

По теме:
ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Ноттингем Форест
Впервые с 2020 года представитель Эвертона был признан игроком месяца АПЛ
Арне Слот стал лучшим тренером августа в АПЛ
