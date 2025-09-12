Джек Грилиш – лучший игрок августа в АПЛ

Английский вингер «Эвертона» Джек Грилиш стал лучшим игроком августа в Английской Премьер-лиге.

29-летний футболист провел два матча в составе «ирисок», за который выступает на правах аренды из «Манчестер Сити», и отличился 4 голевыми передачами: 2 ассиста в матче с «Брайтоном» и 2 ассиста в матче с «Вулверхэмптоном».

Также на звание игрока месяца претендовали Риккардо Калафиори («Арсенал»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Эвертон»), Марк Геҳи («Кристал Пэлас»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Жоао Педро («Челси»), Антуан Семенио («Борнмут»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»).

Ранее сообщалось о том, что Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре.