29-летний вингер «Эвертона» Джек Грилиш решил отпраздновать старт нового сезона АПЛ по-своему.

Во время международной паузы футболист отправился в столицу Швеции – Стокгольм, чтобы отдохнуть и развлечься.

Местные болельщики узнали игрока и сняли на видео, как Грилиш с алкоголем в руках подпевал под музыку.

Перед сезоном 2025/26 Джек был отправлен в аренду в «Эвертон» из «Манчестер Сити». За четыре матча в новом клубе вингер сделал четыре результативные передачи.

ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре