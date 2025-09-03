Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре
Англия
03 сентября 2025, 18:48
2

ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре

Джек так и не смог отказаться от алкогольных напитков

ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

29-летний вингер «Эвертона» Джек Грилиш решил отпраздновать старт нового сезона АПЛ по-своему.

Во время международной паузы футболист отправился в столицу Швеции – Стокгольм, чтобы отдохнуть и развлечься.

Местные болельщики узнали игрока и сняли на видео, как Грилиш с алкоголем в руках подпевал под музыку.

Перед сезоном 2025/26 Джек был отправлен в аренду в «Эвертон» из «Манчестер Сити». За четыре матча в новом клубе вингер сделал четыре результативные передачи.

ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре

Mark4854590
Головне, після бару бути обережним в Стокгольмі. А то буде як з Мбаппе рік тому. Нічого не довели, але галасу було...
Паваротті
ну  і шо... людина відпочиває причому заслужено такі матчі видає за Евертон.... коли так відриватися як не в молодості....
