ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре
Джек так и не смог отказаться от алкогольных напитков
29-летний вингер «Эвертона» Джек Грилиш решил отпраздновать старт нового сезона АПЛ по-своему.
Во время международной паузы футболист отправился в столицу Швеции – Стокгольм, чтобы отдохнуть и развлечься.
Местные болельщики узнали игрока и сняли на видео, как Грилиш с алкоголем в руках подпевал под музыку.
Перед сезоном 2025/26 Джек был отправлен в аренду в «Эвертон» из «Манчестер Сити». За четыре матча в новом клубе вингер сделал четыре результативные передачи.
Jack Grealish livin live in Stockholm🇸🇪🍻 pic.twitter.com/qmSJDxkl8S— Drunk Jack Grealish 🍻 (@DrunkGreaIish) September 2, 2025
