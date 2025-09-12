Левандовски является рекордсменом по количеству голов против бывших команд
Смогут ли Кудус и Грилиш также отличиться голами против экс-клубов?
Уже в этом туре АПЛ два игрока могут встретиться со своими бывшими клубами.
Мохаммед Кудус в составе «Тоттенхэма» имеет шанс сыграть против «Вест Хэма», а Джек Грилиш в составе «Эвертона» – против «Астон Виллы».
По этому поводу известный портал Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию, а именно список игроков с наибольшим количеством голов, забитых в ворота своих бывших команд во всех турнирах, начиная с 2000 года.
Рекордсменом здесь является Роберт Левандовски, который в 29 матчах отличился 29 голами в ворота дортмундской «Боруссии» (за «Баварию» и «Барселону»).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов против бывших команд во всех турнирах (с 2000 года)
- 29 – Роберт Левандовски (против Боруссии Дортмунд, в 29 матчах)
- 19 – Гарри Кейн (против Лестера, в 19 матчах)
- 15 – Чиро Иммобиле (против Дженоа, в 17 матчах)
- 14 – Фабио Квальярелла (против Фиорентины, в 29 матчах)
- 12 – Луис Муриэль (против Удинезе, в 17 матчах)
- 11 – Марио Гомес (против Штутгарта, в 9 матчах)
- 11 – Мауро Икарди (против Сампдории, в 11 матчах)
- 11 – Килиан Мбаппе (против Монако, в 14 матчах)
- 11 – Марко Ройс (против Боруссии Менхенгладбах, в 18 матчах)
- 11 – Самуэль Это'о (против Реала, в 20 матчах)
Mohamed Kudus & Jack Grealish will both face former clubs this weekend - these stars knew how to haunt their ex-employers 👇 pic.twitter.com/MOGKLbKRIe— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 12, 2025
