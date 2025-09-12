Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 сентября 2025, 16:32
Левандовски является рекордсменом по количеству голов против бывших команд

Смогут ли Кудус и Грилиш также отличиться голами против экс-клубов?

Левандовски является рекордсменом по количеству голов против бывших команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Уже в этом туре АПЛ два игрока могут встретиться со своими бывшими клубами.

Мохаммед Кудус в составе «Тоттенхэма» имеет шанс сыграть против «Вест Хэма», а Джек Грилиш в составе «Эвертона» – против «Астон Виллы».

По этому поводу известный портал Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию, а именно список игроков с наибольшим количеством голов, забитых в ворота своих бывших команд во всех турнирах, начиная с 2000 года.

Рекордсменом здесь является Роберт Левандовски, который в 29 матчах отличился 29 голами в ворота дортмундской «Боруссии» (за «Баварию» и «Барселону»).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов против бывших команд во всех турнирах (с 2000 года)

  • 29 – Роберт Левандовски (против Боруссии Дортмунд, в 29 матчах)
  • 19 – Гарри Кейн (против Лестера, в 19 матчах)
  • 15 – Чиро Иммобиле (против Дженоа, в 17 матчах)
  • 14 – Фабио Квальярелла (против Фиорентины, в 29 матчах)
  • 12 – Луис Муриэль (против Удинезе, в 17 матчах)
  • 11 – Марио Гомес (против Штутгарта, в 9 матчах)
  • 11 – Мауро Икарди (против Сампдории, в 11 матчах)
  • 11 – Килиан Мбаппе (против Монако, в 14 матчах)
  • 11 – Марко Ройс (против Боруссии Менхенгладбах, в 18 матчах)
  • 11 – Самуэль Это'о (против Реала, в 20 матчах)
Сообщить об ошибке

