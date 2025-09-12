ВИДЕО. Бодрый старт Александрии. Цара наказал за ошибку

12 сентября в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.

По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.

Александрия забила уже на старте встречи, когда лидер хозяев Теди Цара воспользовался неудачной передачей назад от соперника и переправил мяч в ворота.