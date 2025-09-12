Чемпионат Украины12 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 16:19
432
0
ВИДЕО. Бодрый старт Александрии. Цара наказал за ошибку
Александрия мечтает набрать первые очки в сезоне
12 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 16:19
432
0
12 сентября в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.
По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.
Александрия забила уже на старте встречи, когда лидер хозяев Теди Цара воспользовался неудачной передачей назад от соперника и переправил мяч в ворота.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 сентября 2025, 17:12 0
Команда обыграла Чернигов
Футбол | 11 сентября 2025, 19:21 3
Кирилл Дигтярь может покинуть «Металлист»
Бокс | 12.09.2025, 03:30
Футбол | 12.09.2025, 10:10
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Комментарии 0
Популярные новости
11.09.2025, 07:07 8
12.09.2025, 05:15
12.09.2025, 07:11 3
11.09.2025, 08:30 28
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
12.09.2025, 08:25 4
10.09.2025, 17:15 4