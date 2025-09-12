Сможет ли Грилиш стать лучшим в Эвертоне по ассистам в одном сезоне?

Еще одной интригой в АПЛ с началом нового сезона стало больше.

Джек Грилиш в первых трех матчах за «Эвертон» отметился 4 ассистами.

Портал Transfermarkt отреагировал на это списком лучших ассистентов «Эвертона» в АПЛ за один сезон.

Рекордсменом клуба является Энди Хинчклифф, который в сезоне 1994/95 отметился 12 результативными передачами.

Как видим, треть пути к вершине Джек Грилиш уже прошел. Для этого ему понадобилось всего 3 игры.

Наибольшее количество результативных передач за «Эвертон» в одном сезоне АПЛ

12 – Энди Хинчклифф (1994/95, 29 матчей)

10 – Лейтон Бейнс (2010/11, 38 матчей)

9 – Лейтон Бэйнс (2014/15, 31 матч)

9 – Микель Артета (2006/07, 35 матчей)

9 – Лейтон Бэйнс (2009/10, 37 матчей)

8 – Дуайт Макнил (2024/25, 21 матч)

8 – Микель Артета (2008/09, 26 матчей)

8 – Жерар Деулофеу (2015/16, 26 матчей)

8 – Кевин Миральяс (2013/14, 32 матча)...

...

4 – Джек Грилиш (2025/26, 3 матча)

Напомним, в четвертом туре АПЛ «Эвертон» в субботу, 13 сентября, примет дома «Астон Виллу».