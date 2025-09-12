Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 сентября 2025, 14:30 |
Сможет ли Грилиш стать лучшим в Эвертоне по ассистам в одном сезоне?

Треть пути к вершине англичанин уже прошел

Сможет ли Грилиш стать лучшим в Эвертоне по ассистам в одном сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Еще одной интригой в АПЛ с началом нового сезона стало больше.

Джек Грилиш в первых трех матчах за «Эвертон» отметился 4 ассистами.

Портал Transfermarkt отреагировал на это списком лучших ассистентов «Эвертона» в АПЛ за один сезон.

Рекордсменом клуба является Энди Хинчклифф, который в сезоне 1994/95 отметился 12 результативными передачами.

Как видим, треть пути к вершине Джек Грилиш уже прошел. Для этого ему понадобилось всего 3 игры.

Наибольшее количество результативных передач за «Эвертон» в одном сезоне АПЛ

  • 12 – Энди Хинчклифф (1994/95, 29 матчей)
  • 10 – Лейтон Бейнс (2010/11, 38 матчей)
  • 9 – Лейтон Бэйнс (2014/15, 31 матч)
  • 9 – Микель Артета (2006/07, 35 матчей)
  • 9 – Лейтон Бэйнс (2009/10, 37 матчей)
  • 8 – Дуайт Макнил (2024/25, 21 матч)
  • 8 – Микель Артета (2008/09, 26 матчей)
  • 8 – Жерар Деулофеу (2015/16, 26 матчей)
  • 8 – Кевин Миральяс (2013/14, 32 матча)...
  • ...
  • 4 – Джек Грилиш (2025/26, 3 матча)

Напомним, в четвертом туре АПЛ «Эвертон» в субботу, 13 сентября, примет дома «Астон Виллу».

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Джек Грилиш статистика Лейтон Бейнс Микель Артета Дуайт Макнил Жерар Деулофеу Кевин Миральяс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
