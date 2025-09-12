Роберт Левандовски имеет уникальное достижение в Лиге чемпионов

На следующей неделе будут сыграны матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

«Барселона» сыграет матч на выезде против «Ньюкасла».

Нападающий «блауграни» Роберт Левандовски начнет свой очередной сезон в самом престижном турнире Европы.

Польский нападающий обладает уникальной статистикой в Лиге чемпионов: он является единственным игроком в истории турнира, который забивал 10+ голов в одном сезоне с тремя разными командами:

10 – «Боруссия» Дортмунд, 2012/13

15 – «Бавария», 2019/20

13 – «Бавария», 2021/22

11 – «Барселона», 2024/25