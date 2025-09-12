Роберт Левандовски имеет уникальное достижение в Лиге чемпионов
Польский нападающий забивал 10+ голов в сезоне с тремя разными командами
На следующей неделе будут сыграны матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.
«Барселона» сыграет матч на выезде против «Ньюкасла».
Нападающий «блауграни» Роберт Левандовски начнет свой очередной сезон в самом престижном турнире Европы.
Польский нападающий обладает уникальной статистикой в Лиге чемпионов: он является единственным игроком в истории турнира, который забивал 10+ голов в одном сезоне с тремя разными командами:
- 10 – «Боруссия» Дортмунд, 2012/13
- 15 – «Бавария», 2019/20
- 13 – «Бавария», 2021/22
- 11 – «Барселона», 2024/25
