Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Роберт Левандовски имеет уникальное достижение в Лиге чемпионов

Польский нападающий забивал 10+ голов в сезоне с тремя разными командами

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

На следующей неделе будут сыграны матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

«Барселона» сыграет матч на выезде против «Ньюкасла».

Нападающий «блауграни» Роберт Левандовски начнет свой очередной сезон в самом престижном турнире Европы.

Польский нападающий обладает уникальной статистикой в Лиге чемпионов: он является единственным игроком в истории турнира, который забивал 10+ голов в одном сезоне с тремя разными командами:

  • 10 – «Боруссия» Дортмунд, 2012/13
  • 15 – «Бавария», 2019/20
  • 13 – «Бавария», 2021/22
  • 11 – «Барселона», 2024/25
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
