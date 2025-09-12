Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 сентября 2025, 17:45
0

Стало известно, под каким номером Зинченко будет играть за Форест

Александр взял 35-й номер

Стало известно, под каким номером Зинченко будет играть за Форест
ФК Ноттингем Форест. Александр Зинченко

В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Футболист долгое время не мог прибыть в расположение клуба, так как находился в лагере национальной сборной Украины.

12 сентября стало известно, что за «лесников» Александр будет выступать под 35-м номером. В свое время он играл под этим номером и в «Манчестер Сити», и в «Арсенале», но со временем менял его на 11-й и 17-й соответственно.

Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко игровой номер
Дмитрий Вус Источник: ФК Ноттингем Форест
