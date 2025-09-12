Стало известно, под каким номером Зинченко будет играть за Форест
Александр взял 35-й номер
В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
Футболист долгое время не мог прибыть в расположение клуба, так как находился в лагере национальной сборной Украины.
12 сентября стало известно, что за «лесников» Александр будет выступать под 35-м номером. В свое время он играл под этим номером и в «Манчестер Сити», и в «Арсенале», но со временем менял его на 11-й и 17-й соответственно.
Alex Zinchenko's first Forest interview. 🗣️— Nottingham Forest (@NFFC) September 12, 2025
