ФОТО. Зинченко впервые надел форму Ноттингем Форест
Александр присоединился к лесникам на правах аренды
В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
Футболист долгое время не мог прибыть в расположение клуба и примерить на себе новую форму, так как находился в лагере национальной сборной Украины.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.
New surroundings for Oleksandr Zinchenko. 👋 pic.twitter.com/iSJcQdYcWl— Nottingham Forest (@NFFC) September 12, 2025
