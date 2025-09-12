Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Зинченко впервые надел форму Ноттингем Форест
Англия
12 сентября 2025, 13:36
ФОТО. Зинченко впервые надел форму Ноттингем Форест

Александр присоединился к лесникам на правах аренды

ФК Ноттингем Форест. Александр Зинченко

В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Футболист долгое время не мог прибыть в расположение клуба и примерить на себе новую форму, так как находился в лагере национальной сборной Украины.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
