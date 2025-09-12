Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
12 сентября 2025, 13:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В пятницу, 12 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Александрия – ЛНЗ Черкассы

Ggbet 3.31 – 3.20 – 2.40

18:00 Верес – Кудровка

Ggbet 2.06 – 3.35 – 4.04

21:30 Байер – Айнтрахт Ф

Ggbet 2.18 – 4.00 – 3.26

22:00 Севилья – Эльче

Ggbet 1.94 – 3.52 – 4.66

22:15 Бенфика – Санта-Клара

Ggbet 1.36 – 4.70 – 9.55

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
