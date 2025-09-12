СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 12 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Александрия – ЛНЗ Черкассы
18:00 Верес – Кудровка
21:30 Байер – Айнтрахт Ф
22:00 Севилья – Эльче
22:15 Бенфика – Санта-Клара
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр ставит на американца
Артем Довбик будет пытаться помочь команде со скамьи запасных