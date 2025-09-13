Отчаяние де ла Пеньи и шанс за 5 млн. Как у Баварии сорвался трансфер Ямаля

Пожалуй, не найдется ни одного футбольного болельщика, который активно следил за перипетиями событий в испанской Ла Лиге в 90-х годах минувшего века и не знал бы, кто такой Иван де ла Пенья. Этот футболист играл в центре поля и начало карьеры провел в родной для себя «Барселоне». В какой-то момент де ла Пенья назывался экспертами никак иначе, как преемник на футбольном поле для Жузепа Гвардиолы, а также дважды подряд признавался лучшим молодым игроком Испании.

Впрочем, карьера Ивана де ла Пеньи не сложилась в столь звездных и красочных тонах, как предрекали журналисты и специалисты. В 1998-м он покинул «Барселону», после чего поиграл за «Лацио», «Марсель», затем ненадолго вернулся в стан «блаугранас», а с 2002 по 2011 выступал за «Эспаньол», в футболке которого и объявил о завершении карьеры футболиста. Сразу после этого де ла Пенья пошел в ассистенты к Луису Энрике, проведя сезон-2011/12 в «Роме», но затем решил, что наставнический путь все-таки не для него.

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван де ла Пенья

Со временем Иван де ла Пенья стал агентом, организовав собственную компанию под названием De la Peña & Sostres. Ныне она представляет интересы все того же Луиса Энрике – главного тренера «Пари Сен-Жермен», – а также сотрудничает с целым рядом футболистов, наиболее известными из которых являются 21-летний полузащитник «Барселоны» Гави и его 24-летний коллега по команде Эрик Гарсия, выступающий в амплуа центрбека.

Но в 2022 году Иван де ла Пенья мог поучаствовать в трансфере, который, вероятно, стал бы знаковым для всего мирового футбола на следующие полтора, а то и два десятилетия. Речь о потенциальном переезде вингера Ламина Ямаля из «Барселоны» в «Баварию», который более чем конкретно обговаривался в 2022-м, но так и не произошел, чем вверг в отчаяние не только де ла Пенью, но и тогдашний топ-менеджмент мюнхенского гранда.

Эту историю ныне рассказал в своей книге Transfer Insider авторитетный журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк, а мы вкратце изложим ее вам прямо сейчас, не выбросив ни одного интересного и важного факта…

Итак, 13 февраля 2022 года в пятизвездочном отеле Palacio de los Duques Gran Meliá в самом центре Мадрида состоялась встреча между старыми знакомыми – тогдашним спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и футбольным агентом Иваном де ла Пеньей. Эти двое были прекрасно знакомы друг с другом еще по временам игроцкой карьеры, а потому нашли время и место пересечься, тем более, что повод был вполне конкретный и касался исключительно рабочих моментов. На встречу с де ла Пеньей вместе с Салихамиджичем также прибыл тогдашний технический директор «Баварии» Марко Неппе, который должен был помочь своему коллеге по менеджерскому цеху в мюнхенском клубе провести переговоры о возможном переезде в Германию футболиста «Барселоны» по имени Пабло Мартин Паэс Гавира, которого подавляющее большинство футбольных болельщиков знает просто как Гави.

Де ла Пенья к тому моменту уже был агентом Гави, который успел дебютировать в Ла Лиге за первую команду «Барселоны» еще летом 2021-го и довольно быстро получил хвалебные отзывы не только в журналистской и болельщицкой средах, но и среди скаутов. Агента в целом ни капли не удивил интерес «Баварии» к Гави, так как тот успел пройти полноценные сборы с первой командой «блаугранас» у Рональда Кумана и начал называться не иначе как восходящей звездой испанского футбола. Да и Салихамиджич обозначил цель встречи изначально – мол, «Бавария» хочет собрать максимум информации о талантливом вундеркинде, а также выяснить, можно ли убедить Гави покинуть «Барселону» и перебраться в Мюнхен.

Впрочем, Салихамиджич и Неппе прилетели в Испанию не только, а быть может, даже и не столько за Гави. У функционеров «Баварии», как пишет Фальк, был секретный план, суть которого де ла Пенья узнал уже непосредственно на встрече. Дело в том, что за несколько месяцев до визита топ-менеджеров немецкого футбольного гегемона в Мадрид, на стол руководства «Баварии» лег отчет скаутингового отдела клуба с видеоматериалами и восторженными отзывами о другом игроке «Барселоны» – 14-летнем практически неизвестном на тот момент пареньке по имени Ламин Ямаль. Невероятная техника работы с мячом, финты, скоростные качества и потрясающая смелость свели с ума все руководство «Баварии». В мюнхенском гранде еще никогда не видели такого таланта в столь юном возрасте, а от того решили действовать, заслав Салихамиджича и Неппе в гости к де ла Пенье.

Был и еще один футболист кантеры «Барселоны», о котором ехали договариваться гонцы из «Баварии». Это левый фулбек Адам Азну, родившийся в Испании, но летом 2024-го заигранный за национальную сборную Марокко. Забегая наперед, трансфер этого исполнителя у «Баварии» удался – 28 июля 2022-го он переехал в Мюнхен на правах свободного агента, однако летом нынешнего года немецкий гранд счел, что прогресс Азну все-таки не столь стремительный, как на это рассчитывали, по причине чего принял предложение от «Эвертона» о продаже африканца за 9 миллионов евро.

Но вернемся к истории с Ламином Ямалем. Салихамиджич и Неппе сразу же дали понять де ла Пенье, что хотят, чтобы трансфер в «Баварию» талантливого вингера и клиента агентской компании Ивана состоялся 13 июля 2023 года – в день, когда Ламин отпразднует свое 16-летие. Визит гостей из Германии был подготовлен настолько заблаговременно, чтобы заложить прочную основу для будущей сделки. Де ла Пенья был крайне удивлен, когда за ужином представители «Баварии» внезапно и очень быстро перевели разговор с Гави на Ямаля. Салихамиджич и Неппе выложили свои карты: они отчаянно хотели заполучить игрока для мюнхенского клуба и в идеале хотели сразу же лично встретиться с его родителями. Агент заверил гостей из Германии, что передаст информацию об интересе непосредственно семье Ямаля. Де ла Пенья также сообщил самому Ламину, что высшее руководство «Баварии» лично прибыло в Испанию и настаивает на как можно скорейшей встрече с ним.

На этом, собственно, встреча и была завершена. Салихамиджич и Неппе отправились обратно в Мюнхен с хорошим предчувствием, понимая, что получили преимущество задолго до того, как остальной футбольный мир узнал о невероятном таланте Ламина Ямаля. Но на практике все случилось абсолютно иначе…

Getty Images/Global Images Ukraine. Хасан Салихамиджич

В конце 2022 года Иван де ла Пенья позвонил Салихамиджичу, пребывая в полном отчаянии. Их идея с организацией трансфера Ямаля в «Баварию» провалилась по причине того, что за дело взялся другой агент, который в итоге и переманил Ламина у де ла Пеньи. Его имя – Жорже Мендеш. Влиятельный португалец, сотрудничавший с Криштиану Роналду в лучшие годы его карьеры, нанес, как оказалось, сокрушительный удар по бизнесу экс-игрока «Барселоны» 90-х. Де ла Пенья сказал Салихамиджичу, что отныне не имеет никакого влияния на Ямаля, по причине чего их прежние договоренности больше не имеют никакой силы.

На какое-то время боссы «Баварии» были потрясены произошедшим, но довольно быстро сориентировались в новых обстоятельствах. Вскоре Хасан Салихамиджич набрал по телефону Жорже Мендеша, и практически сразу же задал абсолютно четкий вопрос португальскому агенту, желая узнать, что нужно сделать «Баварии», чтобы Ламин Ямаль перебрался в Мюнхен летом 2023 года? Мендеш немного подумал и ответил: «Это обойдется вам в несколько миллионов евро». На это спортивный директор «Баварии» возразил – мол, ему потребуется согласовать этот вопрос с наблюдательным советом клуба, а для этого нужно знать четкую сумму потенциальных затрат. Мендеш еще немного подумал и заявил: «Возможно, я смогу убедить семью Ямаля за пять миллионов евро».

В «Баварии» начали обдумывать возможность приглашения Ямаля, а также взвешивать риск инвестирования 5 миллионов евро в столь молодого и малоизвестного игрока. Впоследствии этот вопрос был отодвинут на второй план, тем более, что трансфер был возможен не ранее июля 2023-го. Однако талант Ламина больше нельзя было скрыть от посторонних глаз. Уже в конце апреля 2023 года вингер в 15 лет 9 месяцев и 16 дней дебютировал в испанской Ла Лиге, став самым молодым игроком в истории «Барселоны». В конце того сезона Ямаль стал также и самым молодым чемпионом в истории Ла Лиги, примерив «золото», когда ему не было еще и 16-ти…

После этого Ламин Ямаль был уверен: он сможет закрепиться в первой команде «Барселоны», из-за чего потенциальный переход в «Баварию» или какой-то иной клуб для него интереса уже не представлял. В октябре 2023-го Ямаль оформил трехлетнее трудовое соглашение с пунктом об отступных в 1 миллиард евро. Это сделало вингера более абсолютно недоступной трансферной целью для «Баварии».

20 августа 2023 года «Бавария» досрочно расторгла контракт с Хасаном Салихамиджичем, согласившись выплатить неустойку в размере от 6 до 8 миллионов евро…