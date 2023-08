Бавария расторгла контракт с Салихамиджичем, известна сумма компенсации

«Бавария» официально расторгла контракт с Хасаном Салихамиджичем, который занимал должность спортивного директора мюнхенского клуба.

Отметим, что Салихамиджича уволили в мае, но еще до этого было принято решение о продлении соглашения до 2026 года.

Теперь обе стороны договорились о решении. О сумме финансового урегулирования официально не сообщается, но по данным журналиста Флориана Плеттенберга, Салихамиджич получит 6-8 млн евро компенсации.

Отметим, что в мае также уволили генерального директора Оливера Кана.

ℹ️ Confirmed again: The severance payment for @Brazzo is between €6-8m.



His Bayern contract, which was running until 2026, has now been terminated as President Herbert Hainer confirmed at @BILD! @SkySportDE https://t.co/0rCpHSPTHz