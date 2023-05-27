Германия27 мая 2023, 19:51 | Обновлено 27 мая 2023, 20:00
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Титул не спас. Бавария уволила легенд клуба Кана и Салихамиджича
Большая перестройка в клубе
27 мая 2023, 19:51 | Обновлено 27 мая 2023, 20:00
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«Бавария» попрощалась с легендами клуба генеральным директором Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
Их не спасло даже то, что мюнхенская команда в последнем туре все же выиграла 11-й кряду чемпионский титул Бундеслиги.
Клуб остался недовольным тем, как сложился нынешний сезон, в котором было много скандалов и других неприятных моментов, поэтому было решено сместить ряд руководителей.
Должность Кана занял Кристиан Дризен.
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