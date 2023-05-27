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Германия
27 мая 2023, 19:51 | Обновлено 27 мая 2023, 20:00
925
2

Титул не спас. Бавария уволила легенд клуба Кана и Салихамиджича

Большая перестройка в клубе

27 мая 2023, 19:51 | Обновлено 27 мая 2023, 20:00
925
2
Титул не спас. Бавария уволила легенд клуба Кана и Салихамиджича
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

«Бавария» попрощалась с легендами клуба генеральным директором Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Их не спасло даже то, что мюнхенская команда в последнем туре все же выиграла 11-й кряду чемпионский титул Бундеслиги.

Клуб остался недовольным тем, как сложился нынешний сезон, в котором было много скандалов и других неприятных моментов, поэтому было решено сместить ряд руководителей.

Должность Кана занял Кристиан Дризен.

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Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич чемпионат Германии по футболу
Источник ФК Бавария
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Комментарии 2
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pricolist
Справедливе рішення. Злили Нагельсманна і дивом стали чемпіонами.
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+1
Serhii P.
Все по ділу. І Тухеля потрібно звільнити також.
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0
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