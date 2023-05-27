Титул не спас. Бавария уволила легенд клуба Кана и Салихамиджича

«Бавария» попрощалась с легендами клуба генеральным директором Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Их не спасло даже то, что мюнхенская команда в последнем туре все же выиграла 11-й кряду чемпионский титул Бундеслиги.

Клуб остался недовольным тем, как сложился нынешний сезон, в котором было много скандалов и других неприятных моментов, поэтому было решено сместить ряд руководителей.

Должность Кана занял Кристиан Дризен.