Футбольное избиение. Фрайбург не оставил шансов Вердеру в матче Бундеслиги
Начался 23-й тур чемпионата Германии
В пятницу, 21 февраля, с поединка между «Фрайбургом» и «Вердером» стартовал 23-й тур Бундеслиги.
Футбольное противостояние прошло на «Европа Парк Штадион» во Фрайбурге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже на 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Килианна Сильдиллья. Во второй раз гости пропустила через 18 минут – за «Фрайбург» забил полузащитник Винченцо Грифо.«Вердер» имел возможность вернуться в игру, однако нападающий Андре Силва не реализовал пенальти.
«Фрайбург» продолжил свою голевую феерию и положил еще три мяча в ворота соперника. Голами отличились дважды Рицу Доан и снова Грифо. Как результат, «Фрайбург» уничтожил «Вердер» со счетом 4:0.
Благодаря победе «Фрайбург» поднялся на одну строчку – теперь они занимают четвертое место (39 баллов). Однако расположение команды может измениться, поскольку конкуренты еще не сыграли. А вот «Вердер» остался на 10-й позиции (30 очков).
Бундеслига. 23-й тур, 21 февраля
«Фрайбург» – «Вердер» – 5:0
Голы: Сильдиллья, 15, Грифо, 33, 57, Доан, 76, 90+2
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ламин выделил Неймара, Савио Морейру и Мусиалу
Пеп выделил пятерых футболистов