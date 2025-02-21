Футбольное избиение. Фрайбург не оставил шансов Вердеру в матче Бундеслиги

В пятницу, 21 февраля, с поединка между «Фрайбургом» и «Вердером» стартовал 23-й тур Бундеслиги.

Футбольное противостояние прошло на «Европа Парк Штадион» во Фрайбурге.

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Уже на 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Килианна Сильдиллья. Во второй раз гости пропустила через 18 минут – за «Фрайбург» забил полузащитник Винченцо Грифо.«Вердер» имел возможность вернуться в игру, однако нападающий Андре Силва не реализовал пенальти.

«Фрайбург» продолжил свою голевую феерию и положил еще три мяча в ворота соперника. Голами отличились дважды Рицу Доан и снова Грифо. Как результат, «Фрайбург» уничтожил «Вердер» со счетом 4:0.

Благодаря победе «Фрайбург» поднялся на одну строчку – теперь они занимают четвертое место (39 баллов). Однако расположение команды может измениться, поскольку конкуренты еще не сыграли. А вот «Вердер» остался на 10-й позиции (30 очков).

Бундеслига. 23-й тур, 21 февраля

«Фрайбург» – «Вердер» – 5:0

Голы: Сильдиллья, 15, Грифо, 33, 57, Доан, 76, 90+2

Фотогалерея матча: