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Чемпионат Германии
Фрайбург
21.02.2025 21:30 – FT 5 : 0
Вердер
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Германия
21 февраля 2025, 23:21 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:22
46
1

Футбольное избиение. Фрайбург не оставил шансов Вердеру в матче Бундеслиги

Начался 23-й тур чемпионата Германии

21 февраля 2025, 23:21 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:22
46
1
Футбольное избиение. Фрайбург не оставил шансов Вердеру в матче Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 февраля, с поединка между «Фрайбургом» и «Вердером» стартовал 23-й тур Бундеслиги.

Футбольное противостояние прошло на «Европа Парк Штадион» во Фрайбурге.

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Уже на 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Килианна Сильдиллья. Во второй раз гости пропустила через 18 минут – за «Фрайбург» забил полузащитник Винченцо Грифо.«Вердер» имел возможность вернуться в игру, однако нападающий Андре Силва не реализовал пенальти.

«Фрайбург» продолжил свою голевую феерию и положил еще три мяча в ворота соперника. Голами отличились дважды Рицу Доан и снова Грифо. Как результат, «Фрайбург» уничтожил «Вердер» со счетом 4:0.

Благодаря победе «Фрайбург» поднялся на одну строчку – теперь они занимают четвертое место (39 баллов). Однако расположение команды может измениться, поскольку конкуренты еще не сыграли. А вот «Вердер» остался на 10-й позиции (30 очков).

Бундеслига. 23-й тур, 21 февраля

«Фрайбург» – «Вердер» – 5:0

Голы: Сильдиллья, 15, Грифо, 33, 57, Доан, 76, 90+2

Фотогалерея матча:

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Фрайбург Вердер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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RomеоBoss
Господі! До чего цей тренер довів Вердер! Невже в него не вистачає мужність звільнитись! Не може дати результатів їди паси 🐏
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