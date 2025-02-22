ВИДЕО. Магический гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой

Вечером 21 февраля эффектный гол был забит в матче между «Фрайбургом» и «Вердером» (5:0).

На 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря красивому удару.

Килианн Сильдилья исполнил так называемую бисиклету – удар через себя в прыжке.

Благодаря победе Фрайбург с 39 очками поднялся в топ-4 Бундеслиги .

Бундеслига. 23-й тур, 21 февраля

Фрайбург – Вердер – 5:0

Голы: Сильдиллья, 15, Грифо, 33, 57, Доан, 76, 90+2

ВИДЕО. Эффектный гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой

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