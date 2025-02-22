Германия22 февраля 2025, 06:57 | Обновлено 22 февраля 2025, 07:01
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ВИДЕО. Магический гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой
Килианн Сильдилья феноменально исполнил удар через себя в прыжке
22 февраля 2025, 06:57 | Обновлено 22 февраля 2025, 07:01
215
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Вечером 21 февраля эффектный гол был забит в матче между «Фрайбургом» и «Вердером» (5:0).
На 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря красивому удару.
Килианн Сильдилья исполнил так называемую бисиклету – удар через себя в прыжке.
Благодаря победе Фрайбург с 39 очками поднялся в топ-4 Бундеслиги .
Бундеслига. 23-й тур, 21 февраля
Фрайбург – Вердер – 5:0
Голы: Сильдиллья, 15, Грифо, 33, 57, Доан, 76, 90+2
ВИДЕО. Эффектный гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой
Фотогалерея
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Фрайбург).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Фрайбург).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Килианн Сидийя (Фрайбург).
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