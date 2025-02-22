Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Магический гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой
Чемпионат Германии
Фрайбург
21.02.2025 21:30 – FT 5 : 0
Вердер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
22 февраля 2025, 06:57 | Обновлено 22 февраля 2025, 07:01
215
0

ВИДЕО. Магический гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой

Килианн Сильдилья феноменально исполнил удар через себя в прыжке

22 февраля 2025, 06:57 | Обновлено 22 февраля 2025, 07:01
215
0
ВИДЕО. Магический гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 февраля эффектный гол был забит в матче между «Фрайбургом» и «Вердером» (5:0).

На 15-й минуте хозяева вышли вперед благодаря красивому удару.

Килианн Сильдилья исполнил так называемую бисиклету – удар через себя в прыжке.

Благодаря победе Фрайбург с 39 очками поднялся в топ-4 Бундеслиги .

Бундеслига. 23-й тур, 21 февраля

Фрайбург – Вердер – 5:0

Голы: Сильдиллья, 15, Грифо, 33, 57, Доан, 76, 90+2

ВИДЕО. Эффектный гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой

Фотогалерея

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Фрайбург).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Фрайбург).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Килианн Сидийя (Фрайбург).
По теме:
ВИДЕО. Они играли вдевятером. Ренн обыграл Реймс на старте тура во Франции
Украина – Словения – 71:84. Пятое поражение подряд. Видеообзор матча
ВИДЕО. Ссора в Серии А: игрок нагло отобрал пенальти. Тренер его заменил
Фрайбург Вердер Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор бисиклета
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
Футбол | 21 февраля 2025, 11:01 1
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени

Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Футбол | 21 февраля 2025, 20:58 2
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию

Украинки начали розыгрыш Лиги Наций с минимальной победы

ФОТО. Мало? Как фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.02.2025, 06:13
ФОТО. Мало? Как фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов
ФОТО. Мало? Как фанат пытался подкупить судью во время матча Лиги чемпионов
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 21.02.2025, 20:42
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 22.02.2025, 01:01
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
20.02.2025, 12:02 9
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
20.02.2025, 13:29 3
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
21.02.2025, 20:37
Бокс
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
20.02.2025, 00:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем