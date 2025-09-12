Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-капитан ЛНЗ: «Было 5-6 предложений, но решил выбрать Верес»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 09:18 |
202
0

Виталий Бойко объяснил, почему решил стать игроком ровенского Вереса

НК Верес. Виталий Бойко

Бывший капитан ЛНЗ Виталий Бойко объяснил, почему решил стать игроком ровенского Вереса. Виталий заявил, что у него были предложения от 5-6 клубов.

– Как развивалась эпопея с переходом в Верес?

– Летом мне сообщили, что новый тренер не видит меня в ЛНЗ. В то же время спортивный директор Вереса Юрий Габовда позвонил по телефону и сказал, что меня ждут в Ровно. Я не хотел вести двойную игру и вступил в переговоры с Вересом только после того, как все формальности по ЛНЗ были решены.

Мне было важно услышать главного тренера и руководство клуба. Я понял, что им нужен как игрок, и на меня рассчитывают. Всеми силами демонстрировали, что здесь меня ждут.

– Другие предложения не поступали?

– Был интерес 5-6 клубов, но Верес убедил меня стать частью их проекта, – сказал Бойко.

На нашем сайте доступен обзор матча ЛНЗ – Верес, в котором Виталий Бойко отметился голом в ворота бывшей команды.

Виталий Бойко Верес Ровно трансферы ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
