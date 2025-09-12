Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Звезда Барселоны купил новые дома всем близким. Он счастлив
12 сентября 2025, 00:08 | Обновлено 12 сентября 2025, 00:23
Ламин Ямаль показывает пример

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Еще несколько лет назад Ламин Ямаль был лишь юным талантом академии Ла Масия, а сегодня – лидер «Барселоны» и одна из самых ярких звезд современного футбола.

В подкасте Resonancia de Corazón, который ведет журналист Хосе Рамон де ла Морена, 18-летний нападающий поделился трогательными воспоминаниями о своем детстве. «Я рос в квартире, где кухня и комната были в одном помещении», – вспомнил Ламин.

Футболист также рассказал, что его первой крупной покупкой стал дом для матери: «Я спросил, в каком районе она хочет жить, и мы выбрали именно его. Там есть все, что она пожелает. Для меня мама – моя королева, самый дорогой человек».

Ямаль признался, что именно это делает его по-настоящему счастливым: «Я вижу, что мама счастлива, а мой брат получает детство, о котором я мечтал. Папа и бабушка тоже довольны своими домами. Это все, чего может желать ребенок».

фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона сборная Испании по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
