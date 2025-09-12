«Выводило из равновесия». Игрок сборной – об утерянной победе с Испанией

11 сентября сборная Украины по пляжному футболу встретилась со сборной Испании во втором туре группового этапа Суперфинала Европы, который проходит в итальянском Виареджо.

«Сине-жёлтые» после победы в первом туре над Швейцарией (4:3) могли гарантировать себе место в полуфинале, если бы добились положительного результата в игре с испанцами.

Шанс заработать три очка был: украинская команда даже вела в счёте, однако удержать преимущество не удалось. Испания в третьем периоде отыгралась и вырвала важную победу (5:4).

Далее украинцев ждёт последний матч в группе против Дании, который состоится 12 сентября и определит дальнейшую судьбу «сине-жёлтых» в Суперфинале.

Игрок сборной Украины Андрей Пашко в эксклюзивном интервью для Sport.ua проанализировал выступление против испанцев, оценил работу судей и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Данией.

– Чего не хватило в матче с испанцами, ведь у вас была возможность победить, но этого сделать не удалось?

– Да я даже не знаю, что сказать. Думаю, действительно были такие эмоции уже словно победные. В команде было видно, что боролись до конца и очень хотели этой победы. Счёт был 4:3, и я реально верил, что так и закончим или ещё забьём несколько голов. У Испании есть класс. Вот, наверное, нам этого класса и не хватает, чтобы в концовке закрывать вопросы и выигрывать такие матчи. Поэтому будем стараться, учиться убирать эти ошибки и тоже на классе выигрывать такие сложные поединки, которые могут многое решить.

– У вас были эпизоды, когда вы откровенно выглядели на голову сильнее испанцев. Говорит ли это о том, что в целом наша сборная – одна из топ-команд Европы на сегодняшний день?

–​​​​​​​ Ну, я думаю, да. Мы давно уже в топ-8. Я даже могу сказать –​​​​​​​ в топ-5, потому что в 2016 году Украина в финале выиграла чемпионат Европы. В 2015 тоже была в финале, но уступила. И с того времени, как я уже как раз в пляжном футболе, мы очень часто ездили на Суперфиналы и боролись за призовые места. Да, не каждый год это получалось, но, как я и говорю, в топ-5 Украина всегда входила и показывала класс, что может бороться за золотые медали чемпионата Европы. И, возможно, где-то во втором периоде мы также показали этот уровень, ту силу и мощь, с которыми могли победить и в этом матче. Но где-то вот не хватило. Даже не знаю, стоит ли говорить о недостатке опыта, потому что у нас есть опытные игроки, которые уже очень давно в пляжном футболе, и, в принципе, мы могли выиграть этот матч. Но уже как случилось. Будем побеждать датчан.

– В начале как первого, так и второго тайма испанцы забили вам быстрые мячи. Что это вообще было? Вы просто не успели настроиться или это просто совпадение обстоятельств?

– Да, я думаю, что мы так вошли в таймы, не собрались сразу, а уже по факту, после пропущенных голов, начали включаться, понимая, что хотим победить в этом матче. Уже счёт был 2:0, потом 3:0. Да, в пляжном футболе такой счёт можно быстро догнать. Мы это показали и перевернули игру. Но, я думаю, в основном это потому, что мы просто не настроились серьёзно с первых секунд на матч, поэтому и были пропущенные мячи.

– А что сказал Николай Костенко после игры? Всё-таки, как ты сказал, вы реально отыгрались по ходу матча, и самоотдачу было видно. Но результат неудовлетворительный.

– Он сказал, что мы хорошо играли, что действительно должны были выиграть эту игру. Поблагодарил каждого игрока за этот матч. Но он не сказал, что есть какие-то недочёты. Возможно, не хватило какого-то физического… хотя я бы так не сказал, по физической подготовке все были на уровне. Ну, наверное, испанцы всё-таки чуть сильнее нас, если смогли переломить счёт с 4:3 на 4:5.

То есть Костенко похвалил всех ребят и сказал, что этот момент нужно оставить позади. Да, он неприятный, но турнир для нас ещё не закончился. Мы будем двигаться дальше. Важная игра для нас с Данией, которая определит, идём ли мы дальше за медалями или будем играть за нижние места. Все всё понимают. Некоторые из ребят говорили, что, возможно, это их последний чемпионат Европы, поэтому мы приехали сюда только за медалями и будем бороться только за первое место.

– Испанцы довольно жёстко играли против вас. Было очень много фолов с их стороны. Не выводило ли тебя, а вместе с тобой и наших ребят, такое поведение из равновесия?

– Ну, я скажу по себе: да, меня это выводило и раздражало, что они фолили, но иногда было так, что сами падали и просто симулировали, хотя фола на самом деле не было. Где-то это могло отозваться, раз судьи свистят. То, возможно, могут свистнуть и на наших ребят за какой-то фол. И был момент, когда кто-то из наших упал, хотел пенальти, а судьи не поставили. Это вывело меня из равновесия, и я начал кричать на своего игрока, чтобы он вернулся в игру. Он вставал и догонял испанцев, потому что мы уже однажды так обожглись. Они не выбивают мяч по правилам фэйр-плей, а продолжают играть три в четыре и могут забить гол. Поэтому, ну, это такое – немного выводило из равновесия. А так я давно знаю уровень судейства на чемпионатах Европы.

Бывают мелкие касания: кто-то может дорисовывать, кто-то нет, но арбитры свистят почти на всё. И, возможно, сразу могут дать жёлтую карточку. Поэтому для меня так: я не люблю такое. Я люблю, чтобы давали поиграть в футбол, дать немного побороться за мяч. Но пляжный вид спорта такой. Поэтому кто-то дорисовывает, кто-то потом с тех же штрафных и голы забивает. В целом этому можно научиться, но это уже показывает бойцовские качества игрока: кто-то может рисовать, упасть, забить, а кто-то будет до конца стоять на ногах, может проявить смекалку и тоже забить мяч. По-разному можно думать.

– Как оцениваешь работу судей в матче с Испанией?

– Да я вообще не люблю рефери на европейских чемпионатах, потому что они будто всегда против нас. Хотя иногда бываю в шоке, что свистят фолы на тебе или помогают. Ну, это бывает очень редко, но в такие моменты приятно удивлён. А так я не люблю. Они просто сразу либо дают жёлтую, либо ставят фолы, которых не было, в нашу сторону. Поэтому я не очень люблю говорить о судьях, честно говоря, они выводят меня из себя.

– Как в целом настроение перед боем с Данией после поражения?

– Мы настроены только на победу, потому что понимаем, что нам нужны три очка. Тогда у нас будет шесть баллов, что позволит выйти со второго места, так как мы проиграли Испании и уже не сможем быть выше них. Но мы будем бороться только за победу. У нас больше нет выбора. А ехать потом домой из Италии, заняв какие-то пятые-восьмые места, тоже особо не хотелось бы.

– Тебе удалось забить два Швейцарии, ворота испанцев остались непокорёнными. Похоже, ты уже голоден к голам и время забивать датчанам?

– Да, я так хотел забить с испанцами. Были моменты, и удавалось пробить с центра, пару раз при розыгрыше мяча был близок к голу. Как я сказал маме: что-то не пошло у меня с забитыми мячами в игре с Испанией. Но да, на Данию буду настраивать себя, чтобы забить парочку.

– С испанцами Ярмак оформил дубль, и это его первые мячи за сборную. Как вообще ребята отреагировали на его голы? Поздравили как-то?

– Мы сразу поздравили Ярмака ещё на скамейке запасных, когда он присел во время замены и вышла другая четвёрка. И после игры тоже. Больше всего я заметил такой момент: ветераны команды подошли и поздравили парня в целом с дебютными матчами и с первыми голами. Это хороший момент. Я просто помню свой первый выезд за сборную, и тоже так получилось, что первые свои голы я забил Испании. Тоже две штуки.

Поэтому молодого парня тоже нужно поддерживать, так как это первый выезд, и он для себя получил много таких позитивных эмоций, хотя в итоге проиграли. Как мы здесь шутили: мог бы забить четыре, тогда, может, и выиграли бы. Но уже как сложилось. В любом случае для него это были приятные эмоции. И он увереннее, я думаю, стал себя чувствовать после того, как забил.

– Если удастся выйти из группы, есть возможность встретиться с хозяином турнира – Италией. По зубам ли нам такой соперник сейчас?

– Тяжело сказать, потому что, если честно, мы в первый день остались, точнее, приезжали на матч Италия – Португалия. Ну, я скажу, Португалия – это топ. Они в рейтинге занимают вообще второе или третье место в мире. Италия тоже держится в топах. Сейчас сборная Италии очень сильна. Думаю, будет очень сложно.

К сожалению, мы играем в Италии. Чаще всего чемпионаты проводились именно в Италии за мои прошлые годы, Суперфиналы тоже, и судьи здесь однозначно помогают своим. Ну да, где-то, может, смотрят по счёту: что и как – если свои уже выигрывают, то могут подсвистнуть фол и соперникам. Но когда нужно что-то придумать – к сожалению, судьи находят эпизод, и эмоционально ты потом взрываешься, возможно, где-то ругаешься или ещё что-то. Снова тратишь эмоции на это лишнее, споришь за фолы. Потом тебе не хватает этих эмоций, чтобы забить гол в ворота соперника.

Поэтому будет сложно с ними. Но я надеюсь, что раз мы приехали за медалью, тогда нам нужно будет выигрывать и Италию. Думаю, нам это по зубам. Настрой есть. Тем более, все мы знаем, какая ситуация сейчас в стране. И перед каждым матчем тренер говорит: «Не забывайте, ребята, почему мы приезжаем сюда. Чтобы показывать, кто мы и откуда мы». Поэтому мы всегда держим это в памяти, и, я думаю, ребята борются не только, чтобы выиграть какую-то команду, но и за нашу Украину.