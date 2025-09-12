Эксперт: «Зарплата Бущана осталась на уровне. Такую в УПЛ не платят»
Вацко удивился возвращению Георгия в Украину
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что его удивило возвращение вратаря Георгия Бущана в УПЛ, где он буде выступать за Полесье в аренде из Аль-Шабаба.
«Был удивлен переходу Бущана в Полесье. Для меня это большое удивление, хотя я не уверен, что Георгий – это тот вратарь, который нужен Ротаню, учитывая, что ему нужен кипер с хорошей игрой ногами. В Аль-Шабабе у него не пошло, а в УПЛ будет легче».
«Зарплата у него останется на уровне Аль-Шабаба, а у нас в УПЛ такие зарплаты не платит никто, вратарям так точно. Я так понимаю, частично два клуба буду покрывать зарплату».
«Для всех сторон это хорошая сделка», – сказал Вацко.
Договор с Полесьем рассчитан до конца сезона.
