Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
11 сентября 2025, 19:08 |
Аматорский клуб определился со стадионом, где примет команду УПЛ в Кубке

Для «Колоса» из Полонного прием «Металлиста-1925» – это историческое событие

стадион Подолье

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины аматорский «Колос» из Полонного сыграет против «Металлиста-1925».

В команде определились со стадионом, где будут принимать клуб из УПЛ.

Матч состоится на стадионе «Подолье» в Хмельницком и начнется в 15:30 по киевскому времени.

«Колос» из Полонного выступает в чемпионате Украины среди любительских команд. Свои домашние матчи проводит на стадионе «Полонь», но на кубковую игру команда выбрала более качественное поле. Местных болельщиков обещают довезти на стадион в Хмельницком.

В предыдущем раунде Кубка Украины «Колос» одержал победу в послематчевых пенальти над «Нефтяником» из Долины (0:0, по пенальти – 4:1). «Металлист-1925» победил «Оболонь» – 2:0.

Александр Сильченко
