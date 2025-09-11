Аматорский клуб определился со стадионом, где примет команду УПЛ в Кубке
Для «Колоса» из Полонного прием «Металлиста-1925» – это историческое событие
24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины аматорский «Колос» из Полонного сыграет против «Металлиста-1925».
В команде определились со стадионом, где будут принимать клуб из УПЛ.
Матч состоится на стадионе «Подолье» в Хмельницком и начнется в 15:30 по киевскому времени.
«Колос» из Полонного выступает в чемпионате Украины среди любительских команд. Свои домашние матчи проводит на стадионе «Полонь», но на кубковую игру команда выбрала более качественное поле. Местных болельщиков обещают довезти на стадион в Хмельницком.
В предыдущем раунде Кубка Украины «Колос» одержал победу в послематчевых пенальти над «Нефтяником» из Долины (0:0, по пенальти – 4:1). «Металлист-1925» победил «Оболонь» – 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Исландский «Брейдаблик» сообщил, что с нетерпением ждет поединка против украинской команды
Сергей во главе «сине-желтых» выиграл только 10 из 28 поединков