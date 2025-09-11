Кенан Йылдыз – лучший игрок августа в чемпионате Италии

Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз стал лучшим игроком августа в чемпионате Италии.

В августе 20-летний футболист принял участие в двух матчах Серии А: Кенан отличился 2 голевыми передачами в матче с «Пармой», а вот в игре с «Дженоа» результативными действиями не отличился.

Также на награду претендовали Томас Кристенсен (Удинезе), Скотт Мактоминей (Наполи), Нико Пас (Комо), Матиас Суле (Рома), Маркус Тюрам (Интер).

В прошедшем сезоне Кенан Йылдыз провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» усилил линию атаки игроком «Лилля».