Кенан Йылдыз – лучший игрок августа в чемпионате Италии
Турецкий вингер провел выдающийся месяц
Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз стал лучшим игроком августа в чемпионате Италии.
В августе 20-летний футболист принял участие в двух матчах Серии А: Кенан отличился 2 голевыми передачами в матче с «Пармой», а вот в игре с «Дженоа» результативными действиями не отличился.
Также на награду претендовали Томас Кристенсен (Удинезе), Скотт Мактоминей (Наполи), Нико Пас (Комо), Матиас Суле (Рома), Маркус Тюрам (Интер).
В прошедшем сезоне Кенан Йылдыз провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» усилил линию атаки игроком «Лилля».
The @EASPORTSFC Player of the Month for August is @juventusfcen's Kenan Yildiz! 🔝— Lega Serie A (@SerieA_EN) September 11, 2025
